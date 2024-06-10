За кілька тижнів кожен зможе подати заяву на компенсацію через руйнування житла до Міжнародного реєстру збитків — Finance.ua

За кілька тижнів кожен зможе подати заяву на компенсацію через руйнування житла до Міжнародного реєстру збитків Сьогодні 15:15 — Нерухомість

За кілька тижнів кожен зможе подати заяву на компенсацію через руйнування житла до Міжнародного реєстру збитків

За кілька тижнів кожен українець зможе подати заяву на компенсацію через руйнування житла через війну до Міжнародного реєстру збитків.

Про це повідомив виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський, передає «Бабель».

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Зараз заяву до реєстру можуть подати лише ті люди, котрі раніше подавали заяву про пошкодження їхнього майна через українську програму «єВідновлення».

«Але приблизно через 2—3 тижні це обмеження знімуть, і заяву про збитки, завдані їхньому житлу через війну, зможе подати кожен», — розповів Ключковський.

Загалом зараз до Міжнародного реєстру збитків подали близько 3,5 тисячі заяв.

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року в Гаазі запустили Міжнародний реєстр збитків через російську агресію проти України. Його створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав — членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада.

До реєстру можна подати заяви про житло, що росія пошкодила чи зруйнувала під час війни.

Тепер країни мають створити Компенсаційну комісію, яка вивчатиме всі заяви і оцінюватиме реальну суму збитків. На третьому етапі росія має виплатити компенсації.

theБабель За матеріалами:

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