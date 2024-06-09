Скільки будівель знищила росія за два роки війни в Україні — Finance.ua
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Скільки будівель знищила росія за два роки війни в Україні

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Скільки будівель знищила росія за два роки війни в Україні
Скільки будівель знищила росія за два роки війни в Україні, Фото: twitter.com
Від початку великої війни до грудня 2023 року росія знищила в Україні близько 210 тисяч будівель, головним чином уздовж лінії фронту, яка простягається майже на 1300 км.
Про це пише The New York Times.
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Журналісти разом з науковцями проаналізували супутникові знімки кожної будівлі на території країни, яка була пошкоджена або зруйнована за два роки повномасштабної війни.

Які міста зазнали найбільше руйнувань

Найбільших руйнувань зазнало місто Маріуполь на Донеччині, яке перебувало в російській облозі і зараз знаходиться під окупацією.
Серед інших міст, повністю або значно зруйнованих російськими військами, — Харків, Мар'їнка, Рубіжне, Бахмут, Ірпінь, Запоріжжя, Оріхів, Херсон, Нова Каховка, Олешки, порти Рені та Ізмаїл.
Також значних руйнувань внаслідок ракетних ударів зазнали Київ, Дніпро, Одеса, Чернігів.
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The New York Times зазначає, що багато руйнувань спричинені також атаками українських військових, зокрема, по окупованих з 2014 року Криму та Донецьку.
«Хоча не завжди можливо визначити, яка сторона несе відповідальність, руйнування, зафіксовані на територіях, підконтрольних росії, не порівняти з масштабом руйнувань на українській стороні», — пишуть журналісти.
Нагадаємо, за даними Держстату, введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-березня 2024 року збільшилося на 12,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 2 млн 178,6 тис. кв. м.
За матеріалами:
НВ
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