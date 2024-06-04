Найбільші корупційні ризики в містобудівній сфері — Finance.ua

Найбільші корупційні ризики в містобудівній сфері Сьогодні 21:32

Найбільші корупційні ризики в містобудівній сфері, freepik.com

Найбільш корупційними елементами у сфері містобудування на сьогодні є розроблення та затвердження детальних планів територій (ДПТ), надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок (МУО), встановлення охоронних зон та видача будівельного паспорта забудови і контроль за дотриманням будівельних норм.

Читайте також Опосередковане залучення коштів у нерухомість: як це працює

Про це заявила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Посилаючись на методологію оцінки корупційних ризиків в діяльності органів місцевого самоврядування, розробленою в рамках співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) у партнерстві з Програмою розвитку ООН в Україні (UNDP), вона розповіла про ключові ризики у галузі.

Читайте також Що замовчують забудовники — думка експерта

За кількістю корупційних проявів з боку органів місцевого самоврядування у методології «почесне» перше місце посідають розроблення і затвердження детальних планів територій (ДПТ), а також надання містобудівних умов і обмежень (МУО), зазначила Шуляк.

У випадку ДПТ працівники ОМС можуть отримувати хабарі під час формування завдання на їх проєктування, під час підготовки сесійних рішень про їх розробку чи затвердження та під час проходження процедури розгляду ДПТ на містобудівній раді. Також, згідно з методологією, досить розповсюджена історія — спеціальне блокування депутатами надання дозволу на розробку ДПТ чи його затвердження під час голосування на сесії місцевої ради.

Читайте також Скільки нового житла ввели в експлуатацію з початку року

Джерелами корупційних ризиків у випадку ДПТ є:

Відсутність актуальної містобудівної документації: комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту;

Відсутність механізму відповідальності колегіального органу (місцевої ради) за ухвалені рішення, що дають змогу вчиняти зловживання зі змістом ДПТ;

Відсутність або неповне розміщення містобудівної документації на офіційних вебсайтах ОМС чи геопорталах;

Непублічна діяльність архітектурно-містобудівної ради.

У випадку надання містобудівних умов та обмежень можливостей для корупційних зловживань у ОМС не менше, підкреслила Шуляк. По-перше, потрібно враховувати, що законом визначено перелік та форму подачі документів для отримання вихідних даних, але є багато прецедентів, де посадові особи вимагають документи, виключені з переліку необхідних. І у разі відсутності таких документів заявник отримує відмови з причин невідповідності документів, «неповного комплекту документів», відсутності витягу з кадастру тощо.

По отриманні МУО найбільш характерними корупційними «епізодами» можна вважати видачу посадовцями МУО за хабарі, умисно не зазначаючи окремих будівельних і санітарних обмежень забудови.

Наступний потенційно корупційний етап — встановлення охоронних зон. Згідно з методологією, у випадку охоронних зон основними корупційними ризиками є можливість посадовців ОМС не ініціювати встановлення відповідних охоронних обмежень, підлаштовуватись під забудову недоброчесного заявника.

Джерелом корупційних можливостей у цьому випадку можна вважати:

Відсутність відповідальності за не встановлення відповідних охоронних обмежень;

Відсутність містобудівної документації населеного пункту (наприклад, комплексного плану чи плану зонування територій), закритість даних затвердженої містобудівної документації.

Не менш корупційним для ОМС є також і видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки та контроль за дотриманням будівельних норм. Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального житлового будинку не вище двох поверхів з площею до 500 м 2 , господарських будівель і споруд, гаражів тощо.

Однак на відведеній у приватну власність земельній ділянці недоброчесні забудовники завдяки хабарям можуть збудувати об'єкт, який не відповідає паспорту забудови земельної ділянки. Наприклад, багатоквартирний багатоповерховий житловий будинок, офісний центр або інший комерційний об'єкт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.