Що замовчують забудовники — думка експерта — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що замовчують забудовники — думка експерта

Нерухомість
69
Що замовчують забудовники — думка експерта
Що замовчують забудовники — думка експерта
Недобросовісні забудовники зловживають прогалинами у законодавстві та укладають угоди з інвесторами, виконуючи будівництво житлових об'єктів без необхідних дозволів та з порушенням державних норм та вимог.
  • відсутність ліцензії на будівництво;
  • відсутність документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку;
  • незаконна зміна у процесі будівництва категорії складності обʼєкта житлової нерухомості;
  • незаконні зміни цільового призначення земельної ділянки та самовільне будівництво на ній, та інші.
Керуючий партнер Адвокатського об'єднання DT Partners Дмитро Ткаченко розповів про зміст договорів купівлі-продажу нерухомості та зміни, які відбулися з початком повномасштабного вторгнення.
Читайте також
«Якщо ми говоримо про інвестування у нерухомість, що будується, то зараз відбувається суттєва зміна правил інвестування у нерухомість. З огляду на те, що було прийнято Закон „Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому“, змінилися можливі механізми інвестування у будівництво, а це суттєво вплинуло на тексти договорів. Фактично це вже зовсім інші договори, які навіть мають укладатися в обов’язковому порядку із нотаріальним посвідченням», — розповідає пан Дмитро.
Читайте також
Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 16,0%. Найбільше подорожчали квартири на первинному ринку.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • З початку війни в Ужгороді, Чернівцях та Львові суттєво зросли і попит, і нова пропозиція на квартири. Особливо це помітно щодо Ужгорода та Чернівців, де ринок раніше був значно менший за обсягами;
  • у Києві за останній місяць збільшилася вартість квартир у новобудовах. Ціна збільшилася на 12 650 грн — із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%.Про це повідомляєM2bomber. Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше — на 16 400 грн, або 38,77%.
Читайте більше в нашій статті:

Найпоширеніші порушення від забудовників

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.