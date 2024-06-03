Що замовчують забудовники — думка експерта Сьогодні 12:04 — Нерухомість

Що замовчують забудовники — думка експерта

Недобросовісні забудовники зловживають прогалинами у законодавстві та укладають угоди з інвесторами, виконуючи будівництво житлових об'єктів без необхідних дозволів та з порушенням державних норм та вимог.

відсутність ліцензії на будівництво;

відсутність документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку;

незаконна зміна у процесі будівництва категорії складності обʼєкта житлової нерухомості;

незаконні зміни цільового призначення земельної ділянки та самовільне будівництво на ній, та інші.

Керуючий партнер Адвокатського об'єднання DT Partners Дмитро Ткаченко розповів про зміст договорів купівлі-продажу нерухомості та зміни, які відбулися з початком повномасштабного вторгнення.

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«Якщо ми говоримо про інвестування у нерухомість, що будується, то зараз відбувається суттєва зміна правил інвестування у нерухомість. З огляду на те, що було прийнято Закон „Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому“, змінилися можливі механізми інвестування у будівництво, а це суттєво вплинуло на тексти договорів. Фактично це вже зовсім інші договори, які навіть мають укладатися в обов’язковому порядку із нотаріальним посвідченням», — розповідає пан Дмитро.

Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 16,0%. Найбільше подорожчали квартири на первинному ринку.

Довідка Finance.ua:

З початку війни в Ужгороді, Чернівцях та Львові суттєво зросли і попит, і нова пропозиція на квартири. Особливо це помітно щодо Ужгорода та Чернівців, де ринок раніше був значно менший за обсягами;

у Києві за останній місяць збільшилася вартість квартир у новобудовах. Ціна збільшилася на 12 650 грн — із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%.Про це повідомляєM2bomber. Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше — на 16 400 грн, або 38,77%.

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