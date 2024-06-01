Покупка квартири у Києві: скільки коштує житло в новобудові (інфографіка) — Finance.ua

Покупка квартири у Києві: скільки коштує житло в новобудові (інфографіка)
У Києві за останній місяць збільшилася вартість квартир у новобудовах. Ціна збільшилася на 12 650 грн — із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%.
Про це повідомляє M2bomber.
Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше — на 16 400 грн, або 38,77%.
Скільки коштує «квадрат»
За даними аналітиків, «квадрати» в новобудовах по районах Києва коштують від середніх 38 тис. до 105 200 грн.
Наййбільше доведеться заплатити у Печерському районі, де квадратний метр коштує 105 200 грн.
Найнижчі ціни зафіксовані у Солом’янському районі - в середньому 38 тис. грн.
Ціни на квадратний метр за районами:
- Дарницький район — 40 225 грн;
- Деснянський — 40 525 грн;
- Дніпровський — 44 500 грн;
- Святошинський — 44 525 грн;
- Оболонський — 44 850 грн;
- Голосіївський — 50 125 грн;
- Подільський — 58 450 грн;
- Шевченківський — 63 900 грн.
Загалом найчастіше «квадрати» у нових квартирах Києва продають у середньому по 20 800 грн. Оголошень з такою ціною зафіксовано на 8% більше, ніж з іншими.
Також часто можна побачити ціну 23 400 грн — 7,3%. А крім того:
- 26 тис. грн — 5,7%;
- 18 200 грн — 4,5%;
- 15 600 грн — 4,3%.
У найдешевшому сегменті можна побачити ціну 7 800 грн/квадрат. Таких оголошень 0,3%.
Нагадаємо, за останні пів року на вторинному ринку Києва вартість квадратного метра здорожчала майже на 5 тис. грн — із середніх 52 771 до 57 730 грн.
Довідка Finance.ua:
- від початку війни в Ужгороді, Чернівцях та Львові суттєво зросли і попит, і нова пропозиція на квартири. Особливо це помітно щодо Ужгорода та Чернівців, де ринок раніше був значно менший за обсягами;
- у Житомирі цінники на житло вже практично можна порівняти зі столичними. Зростає вартість житла у Полтавській та Кіровоградській областях;
- за даними Держстату, у першому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 16,0%. Найбільше подорожчали квартири на первинному ринку.
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