Покупка квартири у Києві: скільки коштує житло в новобудові (інфографіка) — Finance.ua
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Покупка квартири у Києві: скільки коштує житло в новобудові (інфографіка)

Нерухомість
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Покупка квартири у Києві: скільки коштує житло в новобудові (інфографіка)
Покупка квартири у Києві: скільки коштує житло в новобудові (інфографіка), www.freepik.com
У Києві за останній місяць збільшилася вартість квартир у новобудовах. Ціна збільшилася на 12 650 грн — із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%.
Про це повідомляє M2bomber.
Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше — на 16 400 грн, або 38,77%.

Скільки коштує «квадрат»

За даними аналітиків, «квадрати» в новобудовах по районах Києва коштують від середніх 38 тис. до 105 200 грн.
Наййбільше доведеться заплатити у Печерському районі, де квадратний метр коштує 105 200 грн.
Джерело: M2bomber
Джерело: M2bomber
Найнижчі ціни зафіксовані у Солом’янському районі - в середньому 38 тис. грн.
Ціни на квадратний метр за районами:
  • Дарницький район — 40 225 грн;
  • Деснянський — 40 525 грн;
  • Дніпровський — 44 500 грн;
  • Святошинський — 44 525 грн;
  • Оболонський — 44 850 грн;
  • Голосіївський — 50 125 грн;
  • Подільський — 58 450 грн;
  • Шевченківський — 63 900 грн.
Загалом найчастіше «квадрати» у нових квартирах Києва продають у середньому по 20 800 грн. Оголошень з такою ціною зафіксовано на 8% більше, ніж з іншими.
Також часто можна побачити ціну 23 400 грн — 7,3%. А крім того:
  • 26 тис. грн — 5,7%;
  • 18 200 грн — 4,5%;
  • 15 600 грн — 4,3%.
Покупка квартири у Києві: скільки коштує житло в новобудові (інфографіка)
У найдешевшому сегменті можна побачити ціну 7 800 грн/квадрат. Таких оголошень 0,3%.
Нагадаємо, за останні пів року на вторинному ринку Києва вартість квадратного метра здорожчала майже на 5 тис. грн — із середніх 52 771 до 57 730 грн.

Довідка Finance.ua:

  • від початку війни в Ужгороді, Чернівцях та Львові суттєво зросли і попит, і нова пропозиція на квартири. Особливо це помітно щодо Ужгорода та Чернівців, де ринок раніше був значно менший за обсягами;
  • у Житомирі цінники на житло вже практично можна порівняти зі столичними. Зростає вартість житла у Полтавській та Кіровоградській областях;
  • за даними Держстату, у першому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 16,0%. Найбільше подорожчали квартири на первинному ринку.

Що не так з іпотекою в Україні 🔍

За матеріалами:
Обозреватель
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