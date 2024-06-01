Покупка квартири у Києві: скільки коштує житло в новобудові (інфографіка) — Finance.ua

Покупка квартири у Києві: скільки коштує житло в новобудові (інфографіка) Сьогодні 19:07 — Нерухомість

Покупка квартири у Києві: скільки коштує житло в новобудові (інфографіка), www.freepik.com

У Києві за останній місяць збільшилася вартість квартир у новобудовах. Ціна збільшилася на 12 650 грн — із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%.

Про це повідомляє M2bomber.

Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше — на 16 400 грн, або 38,77%.

Скільки коштує «квадрат»

За даними аналітиків, «квадрати» в новобудовах по районах Києва коштують від середніх 38 тис. до 105 200 грн.

Наййбільше доведеться заплатити у Печерському районі, де квадратний метр коштує 105 200 грн.

Джерело: M2bomber

Найнижчі ціни зафіксовані у Солом’янському районі - в середньому 38 тис. грн.

Ціни на квадратний метр за районами:

Дарницький район — 40 225 грн;

Деснянський — 40 525 грн;

Дніпровський — 44 500 грн;

Святошинський — 44 525 грн;

Оболонський — 44 850 грн;

Голосіївський — 50 125 грн;



Подільський — 58 450 грн;



Шевченківський — 63 900 грн.



Загалом найчастіше «квадрати» у нових квартирах Києва продають у середньому по 20 800 грн. Оголошень з такою ціною зафіксовано на 8% більше, ніж з іншими.

Також часто можна побачити ціну 23 400 грн — 7,3%. А крім того:

26 тис. грн — 5,7%;

18 200 грн — 4,5%;

15 600 грн — 4,3%.

У найдешевшому сегменті можна побачити ціну 7 800 грн/квадрат. Таких оголошень 0,3%.

вартість квадратного метра здорожчала майже на 5 тис. грн — із середніх 52 771 до 57 730 грн. Нагадаємо, за останні пів року на вторинному ринку Києва— із середніх 52 771 до 57 730 грн.

Довідка Finance.ua:

від початку війни в Ужгороді, Чернівцях та Львові суттєво зросли і попит, і нова пропозиція на квартири. Особливо це помітно щодо Ужгорода та Чернівців, де ринок раніше був значно менший за обсягами;

у Житомирі цінники на житло вже практично можна порівняти зі столичними. Зростає вартість житла у Полтавській та Кіровоградській областях;



за даними Держстату, у першому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 16,0%. Найбільше подорожчали квартири на первинному ринку.



Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.