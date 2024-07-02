Купівля чи оренда: чи варто вкладати кошти в нерухомість в Україні — Finance.ua

Купівля чи оренда: чи варто вкладати кошти в нерухомість в Україні Сьогодні 14:02 — Нерухомість

Купівля чи оренда: чи варто вкладати кошти в нерухомість в Україні

Невеликі квартири, попри війну, користуються попитом в Україні, а ціни на нерухомість у великих містах залишаються стабільними. Інвестиції в нерухомість можуть бути прибутковими в довгостроковій перспективі, а ось оренда житла може дати психологічний комфорт.

Про це в інтерв’ю УНН розповіла співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

«Попри війну ціни на нерухомість у великих містах, таких як Київ і Львів, залишаються відносно стабільними. Попит на невеликі квартири продовжує зростати через переселенців і жителів, які повертаються», — зазначила Сосєдка.

За її словами, деякі експерти вважають, що після завершення воєнних дій ціни на нерухомість можуть істотно зрости. Це робить поточні інвестиції потенційно вигідними в довгостроковій перспективі.

Водночас експертка нагадала, що воєнні дії тривають, і ризик руйнування майна залишається високим.

«Попри поліпшення систем ППО, ніхто не може гарантувати повну безпеку будівель», — зазначила вона.

Переваги оренди житла

Водночас Сосєдка вказала, що оренда житла під час воєнного конфлікту дає необхідну гнучкість і мобільність.

«Оренда житла надає можливість швидко змінити місце проживання в разі погіршення ситуації, що важливо в умовах нестабільності», — сказала Сосєдка.

Окрім того, оренда дає змогу уникнути значних фінансових втрат у разі руйнування майна.

«Ви не будете нести відповідальність за відновлення або компенсацію збитків, пов’язаних із руйнуванням нерухомості», — зазначила експерт.

Також плюсом орендованого житла є психологічний комфорт.

«Жити в орендованому житлі може бути психологічно простіше, знаючи, що ви можете легко переїхати за потреби», — пояснила вона.

На думку експерта, питання про те, чи варто інвестувати в нерухомість або орендувати житло в Україні, залежить від толерантності до ризиків, фінансових можливостей і довгострокових цілей кожного, хто стоїть перед таким вибором.

«Якщо ви готові до високих ризиків і бачите потенціал довгострокової вигоди, інвестиції можуть бути виправдані. Однак для більш консервативного підходу оренда житла надасть вам більшу гнучкість і зниження фінансових ризиків. Важливо ретельно зважити всі „за“ і „проти“ та консультуватися з експертами перед ухваленням рішення», — порадила Сосєдка.

На Finance.ua ви можете застрахувати власне чи орендоване житло від наслідків воєнних дій. Це надійний спосіб убезпечити себе від фінансових витрат, які можуть виникнути, якщо ваше майно пошкоджується або знищується, навіть через військові події. Дізнавайтеся більше за посиланням нижче:

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.