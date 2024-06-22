Від початку року зросла вартість оренди квартир в Києві та області — дані Держстату Сьогодні 10:09 — Нерухомість

Від початку року зросла вартість оренди квартир в Києві та області — дані Держстату

Оренда однокімнатної квартири в Києві подорожчала на 103,35 грн. Водночас, вартість оренди аналогічної квартири в Київській області зросла на 178,58 грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Зазначається, що на початку 2024 року вартість оренди однокімнатного житла у столиці становила в середньому 8 тис. 989,16 грн.

Проте у травні середня вартість оренди збільшилася до 9 тис. 092,51 грн. Тобто проживання від початку року у Києві подорожчало на 103,35 грн.

На Київщині середня вартість винайму однокімнатної квартири у травні цього року становила 4 тис. 987,40 грн. За даними статистики, у січні оренда «однушки» в регіоні коштувала в середньому 4 тис. 808,82 грн. Різниця від початку року склала 178,58 грн.

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У столиці середня вартість найменшої за площею квартири була стабільною впродовж 4 місяців.

Водночас середня вартість оренди 1-кімнатного помешкання на Київщині змінювалась впродовж року так:

у лютому 2024 року — 4 тис. 923,04 грн;

у березні — 4 тис. 923,04 грн;

у квітні — 4 тис. 950,34 грн.

Нагадаємо, за даними дослідження Dim. ria, у порівнянні з аналогічними показниками за 2022−23 роки середній бюджет на купівлю нерухомості зріс, а орендарі, навпаки, стали більш заощадливі.

Серед опитаних користувачів маркетплейсу купити власне житло планує майже третина.

Дві найпоширеніші мети — змінити орендоване житло на власне (36%) та змінити місце проживання (33%).

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