Від початку року зросла вартість оренди квартир в Києві та області — дані Держстату — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Від початку року зросла вартість оренди квартир в Києві та області — дані Держстату

Нерухомість
46
Від початку року зросла вартість оренди квартир в Києві та області — дані Держстату
Від початку року зросла вартість оренди квартир в Києві та області — дані Держстату
Оренда однокімнатної квартири в Києві подорожчала на 103,35 грн. Водночас, вартість оренди аналогічної квартири в Київській області зросла на 178,58 грн.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Читайте також
Зазначається, що на початку 2024 року вартість оренди однокімнатного житла у столиці становила в середньому 8 тис. 989,16 грн.
Проте у травні середня вартість оренди збільшилася до 9 тис. 092,51 грн. Тобто проживання від початку року у Києві подорожчало на 103,35 грн.
На Київщині середня вартість винайму однокімнатної квартири у травні цього року становила 4 тис. 987,40 грн. За даними статистики, у січні оренда «однушки» в регіоні коштувала в середньому 4 тис. 808,82 грн. Різниця від початку року склала 178,58 грн.
Читайте також
У столиці середня вартість найменшої за площею квартири була стабільною впродовж 4 місяців.
Водночас середня вартість оренди 1-кімнатного помешкання на Київщині змінювалась впродовж року так:
  • у лютому 2024 року — 4 тис. 923,04 грн;
  • у березні — 4 тис. 923,04 грн;
  • у квітні — 4 тис. 950,34 грн.
Нагадаємо, за даними дослідження Dim. ria, у порівнянні з аналогічними показниками за 2022−23 роки середній бюджет на купівлю нерухомості зріс, а орендарі, навпаки, стали більш заощадливі.
Серед опитаних користувачів маркетплейсу купити власне житло планує майже третина.
Дві найпоширеніші мети — змінити орендоване житло на власне (36%) та змінити місце проживання (33%).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.