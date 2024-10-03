Гетманцев обіцяє надходження 100 млрд грн до бюджету завдяки детінізації — Finance.ua
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Гетманцев обіцяє надходження 100 млрд грн до бюджету завдяки детінізації

Казна та Політика
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Гетманцев обіцяє надходження 100 млрд грн до бюджету завдяки детінізації
Гетманцев обіцяє надходження 100 млрд грн до бюджету завдяки детінізації
За вісім місяців 2024 року бюджетні надходження збільшилися на 70% порівняно з вісьмома місяцями мирного 2021 року, це сталося завдяки зусиллям з виведення бізнесу з тіні.
Такі дані під час заходу Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна навів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Уже торік бюджет отримав додаткові 60 млрд грн завдяки процесам виведення господарювання з тіні, у 2024 році вже доранаховано 66 млрд, а за підсумками року очікується надходження до 100 млрд грн, стверджує нардеп.
«Це перевиконання бюджету ми маємо за рахунок того, що ми зламали схеми, які тут були десятиріччями, які харчували і правоохоронців, і фіскалів, і тих, хто вважав себе бізнесом, але насправді заробляв на ухиленні від оподаткування», — сказав Гетманцев.
На його думку, показовим є порівняння з останнім мирним 2021 роком.
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«Втрачено 20% території, 6 мільйонів біженців, падіння економіки. Але вісім місяців 2024-го до восьми місяців 2021 року — ми маємо плюс 70% надходжень до загального бюджету, або 285 млрд грн. Візьмімо алкоголь. Плюс 28% тільки за січень-серпень цього року легальних виторгів. Люди ж не стали на третину більше пити? Це про що говорить? Це чітко говорить про детінізацію», — зауважив голова комітету.
За його словами, аналогічна ситуація спостерігається на ринку пального і у сфері грального бізнесу, а от щодо нелегального обороту тютюну «надходять тривожні сигнали». «Відомо, що шахраї, яких прикрили у травні, відновили свою діяльність», — сказав Гетманцев.
За матеріалами:
НВ
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