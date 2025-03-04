Шмигаль назвав ціль України щодо заморожених активів рф — Finance.ua

Шмигаль назвав ціль України щодо заморожених активів рф Сьогодні 13:19

Шмигаль назвав ціль України щодо заморожених активів рф

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціль України — конфіскація усіх заморожених активів росії. Йдеться про суму 300 млрд доларів.

Про це Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції у вівторок, 4 березня.

«Наша ціль — конфіскація всіх 300 млрд доларів заморожених російських активів, які зберігаються на рахунках міжнародних фінансових дистрибуцій», — наголосив Шмигаль.

Він додав, що Україна пройшла довгий шлях, але сьогодні одна з найбільших фінансових перемог за три роки повномасштабної війни — використання російських заморожених активів.

«Розраховуємо найближчим часом отримати відповіді щодо конфіскацій усієї суми російських активів. З приводу цього ми активно комунікуємо з європейськими партнерами», — сказав прем’єр.

Прем’єр-міністр також заявив, що Україна зараз виробляє близько третини необхідної зброї.

«Зараз ми виробляємо близько третини необхідної нам зброї. Наша мета — щонайменше 50%. Ми трансформували Укроборонпром. Сьогодні він входить у ТОП-50 найсильніших оборонних компаній світу. Українська оборонна індустрія інтегрується зі світовою», — заявив Шмигаль на пресконференції.

Прем’єр нагадав, що Україна розвиває «данську модель» — коли партнери оплачують вироблену в Україні зброю для українських військових.

«За цієї моделлю у 2024 році ми залучили майже мільярд доларів. Данія — 351 мільйон, ЄС — 436, Велика Британія — 67 і Норвегія — 45 мільйонів», — додав він.

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