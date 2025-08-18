«Тіньовий флот» перевозить менше російської нафти, ніж танкери G7+ — Finance.ua

«Тіньовий флот» перевозить менше російської нафти, ніж танкери G7+ Сьогодні 04:09 — Енергетика

У липні росія експортувала морем 25,3 млн тонн нафти і нафтопродуктів, і більше половини цього обсягу (55%) транспортували танкери G7+, що на 2% менше порівняно з червнем.

Такі дані оприлюднив Центр дослідження енергетики та чистого повітря (CREA).

При цьому з січня частка G7+ у перевезенні російської сирої нафти збільшилася з 36% до 55%. Такі танкери забезпечили 42% відвантажень у липні порівняно з 17% у січні. Відповідно, «тіньовий флот» у липні забезпечив 58% перевезень, у той час, як у січні на нього припадало 83%.

Що стосується нафтопродуктів, то у липні танкери G7+ забезпечили 75% перевезень, що на 3% менше, ніж у червні.

У липні російську нафту та нафтопродукти експортували 388 танкерів, але зі складу так званого «тіньового флоту» було 122 судна, третина яких віком 20 років або більше, говориться у повідомленні.

CREA такоє фіксує меншу участь «тіньового флоту» у перевантаженні з судна на судно у водах ЄС. Більшу частину, 86% такої перевалки, здійснили танкери G7+. Хоча 14% все одно припадає на «тіньовий флот» під «зручними прапорами».

Щодня за допомогою таких операцій (STS) у водах ЄС перекачують російської нафти на 127 млн євро. Щоправда, це на 44% менше, ніж у попередньому місяці.

Старі танкери «тіньового флоту», що перевозять російську нафту та нафтопродукти через виключні економічні зони, територіальні води держав-членів ЄС чи морські протоки, становлять екологічну та фінансову загрозу через їхній вік, сумнівні записи технічного обслуговування та покриття страхування.

«Їхнє страхування, ймовірно, не має достатнього захисту та індемнітету (P&I), щоб покрити витрати у випадку розливу нафти або іншої катастрофи. У разі нещасних випадків прибережні країни можуть нести фінансове навантаження через необхідність усунути розлив, а також наслідки завданої шкоди їхнім морським екосистемам», — говориться у повідомленні.

Вартість прибирання та компенсації, що виникають внаслідок розливу нафти з танкерів з сумнівним страхуванням, може становити понад мільярд євро для платників податків прибережної країни, застерігає CREA.

«Часте накладення санкцій на російські „тіньові“ судна призвело до повернення російської нафти на танкери, що належать або застраховані в країнах G7+. Проте, російські „тіньові“ танкери все ще відіграють важливу роль у транспортуванні російської сирої нафти», — зазначає дослідницький центр.

Крім того, багато санкційованих суден продовжують постачати нафту в порти по всьому світу, причому санкції ЄС та Великобританії часто порушуються, додає CREA.

Прибережні морські держави повинні посилити зусилля щодо моніторингу, перевірки та затримання суден «тіньового флоту», говориться у повідомленні.

Йдеться, зокрема, про вдосконалення законодавства і вимог у межах територіальних вод та розслідування щодо підозрілих суден. З арештом суден та притягненням до відповідальності екіпажів, які беруть участь у злочинній діяльності, наголошує CREA.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.