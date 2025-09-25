0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Європі викрили мережу відмивання грошей через торгівлю золотом — вилучили 100 кілограмів зливків

Кримінал
8
Правоохоронці Франції та Італії за підтримки Євроюсту та Європолу викрили дві пов’язані злочинні групи, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками.
Про це повідомляє Євроюст.
«Спільна французько-італійська слідча група викрила дві злочинні мережі, причетні до наркоторгівлі та масштабного відмивання коштів. Одна з груп відмивала гроші для іншої, а також інших злочинців, використовуючи складні схеми торгівлі золотом», — йдеться у повідомленні.
У Європі викрили мережу відмивання грошей через торгівлю золотом — вилучили 100 кілограмів зливків
Зазначається, що під час операції затримали 12 осіб, вилучили майже 100 кг золота, готівку, розкішні автомобілі та дорогі годинники на суму близько 8 млн євро.
Розслідування встановило, що одна з груп, яку очолювали вихідці з Сирії та Єгипту, діяла на півночі Італії. Вона забезпечувала відмивання коштів через міжнародні перекази та обмін готівки на золоті зливки.
Крім того, підозрювані займалися наркотрафіком, перевозячи заборонені речовини в автомобілях із сховками. За оцінками слідства, їхні нелегальні доходи сягнули щонайменше 30 млн євро.
У межах операції провели обшуки 25 об’єктів у Франції та Італії.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems