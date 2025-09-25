У Європі викрили мережу відмивання грошей через торгівлю золотом — вилучили 100 кілограмів зливків Сьогодні 20:40 — Кримінал

Правоохоронці Франції та Італії за підтримки Євроюсту та Європолу викрили дві пов’язані злочинні групи, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками.

Про це повідомляє Євроюст.

«Спільна французько-італійська слідча група викрила дві злочинні мережі, причетні до наркоторгівлі та масштабного відмивання коштів. Одна з груп відмивала гроші для іншої, а також інших злочинців, використовуючи складні схеми торгівлі золотом», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час операції затримали 12 осіб, вилучили майже 100 кг золота, готівку, розкішні автомобілі та дорогі годинники на суму близько 8 млн євро.

Розслідування встановило, що одна з груп, яку очолювали вихідці з Сирії та Єгипту, діяла на півночі Італії. Вона забезпечувала відмивання коштів через міжнародні перекази та обмін готівки на золоті зливки.

Крім того, підозрювані займалися наркотрафіком, перевозячи заборонені речовини в автомобілях із сховками. За оцінками слідства, їхні нелегальні доходи сягнули щонайменше 30 млн євро.

У межах операції провели обшуки 25 об’єктів у Франції та Італії.

Укрінформ За матеріалами:

