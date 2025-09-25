У Європі викрили мережу відмивання грошей через торгівлю золотом — вилучили 100 кілограмів зливків
Правоохоронці Франції та Італії за підтримки Євроюсту та Європолу викрили дві пов’язані злочинні групи, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками.
Про це повідомляє Євроюст.
«Спільна французько-італійська слідча група викрила дві злочинні мережі, причетні до наркоторгівлі та масштабного відмивання коштів. Одна з груп відмивала гроші для іншої, а також інших злочинців, використовуючи складні схеми торгівлі золотом», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час операції затримали 12 осіб, вилучили майже 100 кг золота, готівку, розкішні автомобілі та дорогі годинники на суму близько 8 млн євро.
Розслідування встановило, що одна з груп, яку очолювали вихідці з Сирії та Єгипту, діяла на півночі Італії. Вона забезпечувала відмивання коштів через міжнародні перекази та обмін готівки на золоті зливки.
Крім того, підозрювані займалися наркотрафіком, перевозячи заборонені речовини в автомобілях із сховками. За оцінками слідства, їхні нелегальні доходи сягнули щонайменше 30 млн євро.
У межах операції провели обшуки 25 об’єктів у Франції та Італії.
Поділитися новиною
Також за темою
У Європі викрили мережу відмивання грошей через торгівлю золотом — вилучили 100 кілограмів зливків
Два екскерівники газорозподільної компанії розікрали державний газ на понад 138 млн грн
Правоохоронці знайшли зв’язок із російським букмекером у схемі з розтрати майна українського банку
Шахраї під виглядом «юристів» вкрали понад 186 млн грн у громадян з Азії та ЄС
На Житомирщині зупинили незаконний видобуток піску на військовому полігоні
В МВС попередили про шахраїв, які продають авто: як розпізнати обман