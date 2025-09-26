Керівників станцій «Укрзалізниці» підозрюють у махінаціях з вагонами на понад 9 млн грн Сьогодні 18:36 — Кримінал

Правоохоронці викрили махінації з вагонами «Укрзалізниці», що коштували державі понад 9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що керівники низки станцій регіональної філії «Одеська залізниця» систематично не складали акти про затримку вантажних вагонів. Йдеться про вагони, які простоювали більше ніж добу у період, коли не виконувалися вантажні перевезення. За такі простої власники мали сплачувати кошти «Укрзалізниці», однак через зловживання начальників станцій упродовж 2023 року гроші йшли повз державну касу.

Поліція викрила вісьмох керівників місцевих станцій, причетних до цієї схеми. Було проведено понад 20 обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних, вилучили документацію, комп’ютерну техніку й мобільні телефони, що мають доказове значення.

Вісьмом фігурантам повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем в інтересах третіх осіб (ч. 1, 2 ст. 364 КК України). Їм загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

