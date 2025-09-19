Шахраї під виглядом «юристів» вкрали понад 186 млн грн у громадян з Азії та ЄС Сьогодні 18:00 — Кримінал

Шахраї під виглядом «юристів» вкрали понад 186 млн грн у громадян з Азії та ЄС, Фото: npu.gov.ua

Національна поліція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який під виглядом «юридичної допомоги» привласнював кошти громадян з Центральної Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися «юристами» та пропонували послуги з «chargeback» (повернення інвестицій) після взаємодії із фейковими онлайн-брокерами. У рекламних оголошеннях вони використовували гасла на кшталт: «Брокер не виплатив зароблені кошти? — Наша юридична компанія допоможе!».

За попередніми даними, жертвами діяльності шахрайського call-центру стали понад 4,5 тисячі громадян, а сума завданих збитків сягає понад 186 мільйонів гривень.

Фото: npu.gov.ua

Для реалізації шахрайської схеми зловмисники застосовували розвинені інструменти соціальної інженерії: надсилали підроблені листи й документи, телефонували від імені «податкових» чи «судових» органів, використовували технологію Deepfake під час відеозв’язку, аби приховати свої справжні обличчя.

Вони змушували жертв здійснювати повторні платежі під приводами нібито верифікації, сплати податків, судових зборів або комісій. Контакти потенційних клієнтів знадходили через таргетовану рекламу, а всі взаємодії фіксувалися у CRM-системі. Шахраї підтримували зв’язок із потерпілими протягом місяців і навіть років, входили у довіру та переконували їх продавати майно, брати кредити чи звертатися по допомогу до родичів.

Організація мала чітку ієрархію. На вершині перебували інвестори, які формували фінансові плани та контролювали діяльність. Їхнім представником був так званий «хед», який координував процеси. Під його керівництвом працювали тім-лідери, відповідальні за навчання агентів, створення сценаріїв обману та виготовлення підроблених документів. Шифт-менеджер вів CRM та статистику, фінансист керував криптогаманцями й прибутками, а трафік-менеджери займалися рекламою. Безпосередньо контактували з жертвами агенти, які виманювали кошти.

Злочинні гроші інвестори витрачали на придбання елітної нерухомості в центрі столиці, земельні ділянки в передмісті Києва та автівки преміум-класу, де вартість лише однієї сягала 100 000 доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.