На Житомирщині зупинили незаконний видобуток піску на військовому полігоні
Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону запобігла незаконному використанню земель військового полігону для видобутку надр. Завдяки рішенню суду, компанія-надрокористувач втратила право на видобуток піску.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Встановлено, що Державна служба геології та надр України провела електронний аукціон, за результатами якого продала товариству ділянку надр з видачею спеціального дозволу на користування надрами.
Дозвіл надавав право надрокористувачу видобувати пісок поблизу міста Житомир на землях оборони, на яких розміщений військовий полігон.
Оскільки такі дії не лише суперечили вимогам законодавства, а й створювали ризики щодо обороноздатності країни, Житомирська спецпрокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання таких дій протиправними.
Суд визнав недійсними результати електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами, договір купівлі-продажу такого дозволу та сам дозвіл.
Не погодившись з таким рішенням суду, надрокористувач подав апеляційну скаргу.
Однак, постановою Північного апеляційного господарського суду від 8 вересня 2025 року рішення суду першої інстанції залишено без змін, апеляційну скаргу — без задоволення.
Таким чином, прокуратура унеможливила нецільове використання земель військового об’єкта.
