0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Житомирщині зупинили незаконний видобуток піску на військовому полігоні

Кримінал
43
Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону запобігла незаконному використанню земель військового полігону для видобутку надр. Завдяки рішенню суду, компанія-надрокористувач втратила право на видобуток піску.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Встановлено, що Державна служба геології та надр України провела електронний аукціон, за результатами якого продала товариству ділянку надр з видачею спеціального дозволу на користування надрами.
Читайте також
Дозвіл надавав право надрокористувачу видобувати пісок поблизу міста Житомир на землях оборони, на яких розміщений військовий полігон.
Оскільки такі дії не лише суперечили вимогам законодавства, а й створювали ризики щодо обороноздатності країни, Житомирська спецпрокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання таких дій протиправними.
Суд визнав недійсними результати електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами, договір купівлі-продажу такого дозволу та сам дозвіл.
Читайте також
Не погодившись з таким рішенням суду, надрокористувач подав апеляційну скаргу.
Однак, постановою Північного апеляційного господарського суду від 8 вересня 2025 року рішення суду першої інстанції залишено без змін, апеляційну скаргу — без задоволення.
Таким чином, прокуратура унеможливила нецільове використання земель військового об’єкта.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems