Правоохоронці знайшли зв’язок із російським букмекером у схемі з розтрати майна українського банку

російський букмекерський бренд, до якого в Україні застосовано санкції, пов’язаний зі схемою розтрати майна українського банку.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«Триває досудове розслідування у масштабному провадженні щодо протиправного відчуження майна одного з українських банків та діяльності компаній, пов’язаних із представниками держави-агресора», — сказано в повідомленні.
За даними слідства, в 2022—2023 роках колишній виконувач обов’язків голови правління банку, керівник юридичного підрозділу установи у змові з іншими посадовцями банку, представниками підприємств-нерезидентів та приватним нотаріусом, шляхом укладення удаваних угод з використанням підроблених документів організували розтрату 8 об’єктів нерухомості, що належали банківській установі.
Наразі колишньому виконувачу обов’язків голови правління банку повідомлено про підозру в організації розтрати майна в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України), а керівнику юридичного підрозділу — в пособництві цим діям (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Раніше підозри отримали ще 6 співучасників, причетних до відчуження майна банку.
Під час слідства встановлено, що компанії-нерезиденти, залучені до схеми, мають тісний зв’язок із російським букмекерським брендом «1xBet», до якого в Україні застосовано санкції.
У межах провадження їхні грошові активи за клопотаннями прокурорів були арештовані та передані в управління АРМА.
Загальний розмір арештованих та вже перерахованих до державного бюджету коштів становить майже 2,5 млрд грн, з яких близько 500 млн грн — дохід, отриманий АРМА під час управління цими активами. Зазначені кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Крім того, арештовано і передано до АРМА ще 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких складає майже 1 млрд грн.
