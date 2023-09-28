Кіберполіція викрила організовану групу шахраїв, які заробляли на «працевлаштуванні» людей за кордоном — Finance.ua

Кіберполіція викрила організовану групу шахраїв, які заробляли на «працевлаштуванні» людей за кордоном Сьогодні 12:20 — Кримінал

Кіберполіція викрила організовану групу шахраїв, які заробляли на «працевлаштуванні» людей за кордоном, Фото: cyberpolice.gov.ua

В Україні викрили організовану групу шахраїв, які заробили понад 2 мільйони гривень на «працевлаштуванні» людей за кордоном.

Про це повідомляється на сайті Кіберполіції.

Зловмисники пропонували громадянам внести передоплату за надання послуг із працевлаштування за кордоном. У такий спосіб вони ошукали понад 180 осіб.

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Підприємливий чоловік ретельно продумав деталі вчинення злочинів та розподілив обов’язки між спільниками. За його вказівкою фігуранти створили три фіктивні підприємства для надання нібито юридичних послуг із працевлаштування за кордоном.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Аферисти також рекламували свої «послуги» в інтернеті. Спілкування здійснювалося у форматі call-центру. Основною умовою була передоплата. Після отримання грошей на підконтрольні рахунки шахраї «зникали».

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Встановлено, що за майже два роки злочинної діяльності учасники угруповання ошукали більше 180 громадян на понад 2 млн грн.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, накопичувачі даних, банківські картки , документи, готівку тощо.

Слідчі відкрили кримінальне провадження чч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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