Несплата майже 40 млн грн податків: підозру отримали партнери всесвітньо відомого таксі — Finance.ua

Несплата майже 40 млн грн податків: підозру отримали партнери всесвітньо відомого таксі Сьогодні 10:31 — Кримінал

Несплата майже 40 млн грн податків: підозру отримали партнери всесвітньо відомого таксі

Детективи Бюро економічної безпеки України встановили підприємство — партнера всесвітньо відомої платформи пасажирських перевезень, яке ухилилось від сплати 40 млн грн податку.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Товариство було зареєстроване в Україні для обслуговування представництва закордонної компанії та оплати праці водіїв.

Під час досудового розслідування детективи встановили, що директорка фірми, її спільник та головний бухгалтер організували схему ухилення від сплати податків.

Читайте також БЕБ викрило схему ухилення від сплати 4,1 млн грн податків

Зокрема, гроші, отримані водіями від перевезення пасажирів надходили напряму компанії-власнику платформи, а потім, за мінусом комісії, зараховувалися на рахунки підприємства фігурантки для оплати роботи водіїв партнерів та утримання представництва.

Надалі ці кошти у незаконний спосіб переводилися в готівку за допомогою підконтрольних фігурантам ФОП в якості оплати за надання неіснуючих інформаційних посередницьких послуг.

Читайте також Ухилявся від сплати податків майже на 9 млн грн: на Чернігівщині судитимуть ексгендиректора заводу радіоприладів

Також детективи встановили, що за 2019, 2021 та 2022 роки підприємство не подало жодних податкових звітів. Такі дії призвели до ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України організаторці схеми та двом пособникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.