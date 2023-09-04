БЕБ викрило схему ухилення від сплати 4,1 млн грн податків — Finance.ua

БЕБ викрило схему ухилення від сплати 4,1 млн грн податків Сьогодні 20:42 — Кримінал

БЕБ викрило схему ухилення від сплати 4,1 млн грн податків

БЕБ викрило схему ухилення від сплати 4,1 млн грн податків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Йдеться про підприємство на Львівщині, яке впродовж двох років завищувало витрати. Компанія подавала в бухгалтерських документах дані про господарські операції, яких не існувало — вони були задекларовані, але фактично не здійснювалися.

Також у податкових звітах підприємства вказувалася купівля товарів, які під час постачання змінювались на інші. У результаті податковий кредит із ПДВ збільшився, а бюджет недоотримав 4,1 млн грн податків.

Під час досудового розслідування правоохоронці забезпечили повернення до бюджету 5,8 млн грн — з них 1,7 млн грн штрафних санкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БЕБ забезпечило відшкодування понад 20 млн грн з компанії на Волині. Товариство приховувало прибутки та не подавало декларації зі сплати податку.

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