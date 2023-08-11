За пів року БЕБ вилучило з незаконного обігу пального на 1,6 млрд гривень: найбільші справи — Finance.ua

За пів року БЕБ вилучило з незаконного обігу пального на 1,6 млрд гривень: найбільші справи Сьогодні 12:22 — Кримінал

За пів року БЕБ вилучило з незаконного обігу пального на 1,6 млрд гривень: найбільші справи

З початку 2023 року детективи Бюро економічної безпеки вилучили з тіньового ринку 35 800 тонн бензину, газу, дизельного пального.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Загальна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів (ПММ) та товарно-матеріальних цінностей становить орієнтовно 1,6 млрд гривень. Для порівняння, за весь 2022 рік було вилучено 331 тонну пального.

Співробітники БЕБ зареєстрували 17 кримінальних проваджень щодо незаконного обігу пального. За результатами досудових розслідувань у кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру 12 особам.

Інфографіка: БЕБ

Найбільше пального було вилучено на нафтобазах в Одеській та Черкаській областях. Загалом це понад 16 тис. тонн бензину та дизпалива. Орієнтовна вартість вилучених нафтопродуктів становить майже 800 млн грн.

У цій справі співробітники БЕБ вже забезпечили надходження до бюджету від ПАТ «Укртатнафта» понад 1,2 млрд грн податків, не сплачених колишнім менеджментом компанії.

Інфографіка: БЕБ

Детективи БЕБ також вилучили майже 6 тис. тонн пального у Київській області, яке реалізовувалося на підконтрольній нафтобазі за готівку. Вартість вилученого — 360 млн гривень.

Окрім того, співробітники Бюро викрили одного із операторів АЗС, який продавав пальне сумнівного походження без сплати акцизного податку. Така діяльність призвела до ухилення від сплати податків у розмірі 30 млн грн. Вилучено майже 6 тис. тонн пального вартістю понад 260 млн грн.

Інфографіка: БЕБ

В одному із кримінальних проваджень детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру керівнику столичного підприємства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Службові особи компанії порушили умови транзиту ПММ магістральним нафтопроводом з території рф до Угорщини.

А компанія, яка надає фінансові гарантії передбачені законодавством, не сплатила мито при настанні гарантійного випадку. Такі дії завдали державному бюджету збитки у розмірі понад 244 млн грн. Згадана компанія — фінансовий гарант — підконтрольна народному депутату-«утікачу».

Також під час обшуків в Енергетичній митниці Держмитслужби України вилучено копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл на зміну митного режиму.

БЕБ припинило діяльність підпільних виробництв та нелегальних АЗС на території Львівської, Чернігівської, Одеської, Житомирської, Черкаської, Чернівецької областей, а також у Києві та області.

Інфографіка: БЕБ

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