Ухилявся від сплати податків майже на 9 млн грн: на Чернігівщині судитимуть ексгендиректора заводу радіоприладів — Finance.ua
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Ухилявся від сплати податків майже на 9 млн грн: на Чернігівщині судитимуть ексгендиректора заводу радіоприладів

Кримінал
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Екскерівник Чернігівського заводу радіоприладів ухилявся від сплати земельних податків майже на 9 млн гривень. Це призвело до ненадходження коштів до місцевого бюджету
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Правоохоронці встановили, що колишній керівник підприємства з обігом коштів у сотні мільйонів гривень упродовж останніх років умисно ухилявся від сплати земельного податку за ділянки, якими користувався завод.
«Це призвело до ненадходження коштів до місцевого бюджету. У тому числі через ці фінансові втрати влада міста не змогла самостійно у повному обсязі виплачувати заробітні плати медичним та педагогічним закладам, здійснювати соціальні виплати громадянам пільгових категорій», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зараз подано цивільний позов в інтересах держави щодо відшкодовування збитків на суму майже 8,5 млн гривень.
Ексдиректора обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). Йому загрожує штраф з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Espreso.tv
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