В Україні накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн гривень — Finance.ua

В Україні накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн гривень Сьогодні 15:42 — Кримінал

В Україні накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн гривень, Фото: dpsu.gov.ua

У Львівській та Чернівецькій областях на пунктах пропуску прикордонники виявили незаконні чотири різні партії смартфонів IPhone 15, які намагалися ввезти в Україну без декларування.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Чотирьом спробам незаконного ввезення через кордон гаджетів завадили в пунктах пропуску „Рава-Руська“ та „Шегині“, що на Львівщині, та у пункті пропуску „Порубне“ на Буковині», — сказано в повідомленні.

Легковик «БМВ», яким їхав в Україну 32-річний українець, зупинили у пункті пропуску «Рава-Руська». Для проходження контролю чоловік обрав смугу «зелений коридор», чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон.

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Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, автомобіль вирішили перевірити ретельніше. У ході спільного з оперативними співробітниками та митниками огляду правоохоронці виявили партію незадекларованих гаджетів.

У багажному відділенні та серед особистих речей уродженець Львівщини приховав 35 телефонів Apple IPhone 15 Pro.

В іншому випадку, під час огляду легкового автомобіля «Опель», який слідував з сусідньої країни через пункт пропуску «Шегині», оглядовики серед особистих речей виявили два IPhone 15 Pro Max.

Ще 8 телефонів IPhone 15 Pro Max виявили у двох випадках прикордонники Чернівецького загону в пункті пропуску «Порубне». Гаджети намагалися потай ввезти громадяни України та США.

За фактами працівники митниці склали протоколи, незадекларований товар вилучили встановленим порядком. Орієнтовна вартість гаджетів складає майже 2,8 млн гривень.

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