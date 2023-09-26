В Україні накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн гривень — Finance.ua
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В Україні накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн гривень

Кримінал
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В Україні накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн гривень
В Україні накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн гривень, Фото: dpsu.gov.ua
У Львівській та Чернівецькій областях на пунктах пропуску прикордонники виявили незаконні чотири різні партії смартфонів IPhone 15, які намагалися ввезти в Україну без декларування.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
«Чотирьом спробам незаконного ввезення через кордон гаджетів завадили в пунктах пропуску „Рава-Руська“ та „Шегині“, що на Львівщині, та у пункті пропуску „Порубне“ на Буковині», — сказано в повідомленні.
Легковик «БМВ», яким їхав в Україну 32-річний українець, зупинили у пункті пропуску «Рава-Руська». Для проходження контролю чоловік обрав смугу «зелений коридор», чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон.
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Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, автомобіль вирішили перевірити ретельніше. У ході спільного з оперативними співробітниками та митниками огляду правоохоронці виявили партію незадекларованих гаджетів.
У багажному відділенні та серед особистих речей уродженець Львівщини приховав 35 телефонів Apple IPhone 15 Pro.
В іншому випадку, під час огляду легкового автомобіля «Опель», який слідував з сусідньої країни через пункт пропуску «Шегині», оглядовики серед особистих речей виявили два IPhone 15 Pro Max.
Ще 8 телефонів IPhone 15 Pro Max виявили у двох випадках прикордонники Чернівецького загону в пункті пропуску «Порубне». Гаджети намагалися потай ввезти громадяни України та США.
За фактами працівники митниці склали протоколи, незадекларований товар вилучили встановленим порядком. Орієнтовна вартість гаджетів складає майже 2,8 млн гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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