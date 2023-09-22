На Житомирщині офіцер здавав військове майно у ломбарди — Finance.ua

На Житомирщині офіцер здавав військове майно у ломбарди Вчора 15:27 — Кримінал

На Житомирщині офіцер здавав військове майно у ломбарди, Фото: dbr.gov.ua

Начальник служби логістики в/ч на Житомирщині здав у ломбарди та продав через інтернет 8 тепловізорів та 60 камер нічного бачення. Загальна сума завданих державі збитків сягає 3,2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника служби логістики однієї з військових частин Житомирщини. В умовах воєнного стану він намагався збагатитися, продаючи військове майно в Інтернеті та через ломбарди. Обвинувальний акт направлено до суду», — сказано в повідомленні.

Фото: dbr.gov.ua

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Військовий мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди.

В ході досудового розслідування офіцер відшкодував кошти у повному обсязі.

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Військовослужбовець обвинувачується у привласненні військовою службовою особою військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років.

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