Китаянка «працювала» на 16 роботах, проте не з’являлась на жодній — Finance.ua

Китаянка «працювала» на 16 роботах, проте не з’являлась на жодній Сьогодні 18:39 — Кримінал

Китаянка «працювала» на 16 роботах, проте не з’являлась на жодній

Китайська офісна робітниця протягом трьох років «працювала» на 16 роботах, насправді жодного разу не з’явившись на жодній і використовуючи різні шахрайські схеми, щоб її не викрили. Про це із посиланням на китайські медіа пише Business Insider.

Жінка, яку в китайських ЗМІ називають лише за псевдонімом Гуань Ю, брала участь у масштабній шахрайській схемі із фейковими робітниками, загальний збиток від якої оцінюють у $7 млн.

Гуань вела облік усім своїм роботам на папері, а щоразу проходячи співбесіду на нову роботу, відправляла її фото на чинні роботи із підписом про те, що так вона працює із клієнтами.

Коли вона отримала більше робіт, ніж могла впоратись самотужки, вона залучала до схеми друзів за комісію від зарплати.

Заробітки вона із чоловіком, який також брав участь у шахрайській схемі, отримувала на рахунки в багатьох банках. Отримані кошти дали подружжю змогу придбати квартиру в Шанхаї.

Як викрили шахраїв

Їх викрив CEO інтернет-компанії, який випадково дізнався про те, що один із його підлеглих водночас працює і на інший бізнес.

Раніше CEO найняв команду продажів з вісьмох людей, яка спочатку справила дуже гарне враження, але після трьох місяців випробувального терміну не змогла продемонструвати хоч якісь реальні результати. Він їх звільнив, але після випадкової фотографії, яка показувала учасника цієї групи на роботі в іншому місці, CEO звернувся до поліції. Виявилось, що загалом у схемі брало участь 53 особи.

Видання підкреслює, що подібного виду шахрайство є досить поширеним у Китаї, і 700−800 груп людей можуть обіймати різні роботи водночас. У одному з подібних випадків група зуміла попасти на роботу в компанію, коли її учасник отримав там позицію HR і винайняв решту.

Вони — експерти саме з процесу найму, блискуче проходять співбесіду і складають гарні, хоч і фейкові, резюме. Коли керівництво їх викриває, такі випадки нечасто призводять до кримінального провадження, натомість їхні справи розглядають за трудовим законодавством, в якому вони досить непогано розбираються.

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