Ошукали понад 100 «клієнтів» на «інвестиціях»: затримано групу шахраїв — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ошукали понад 100 «клієнтів» на «інвестиціях»: затримано групу шахраїв

Кримінал
40
Ошукали понад 100 «клієнтів» на «інвестиціях»: затримано групу шахраїв
Ошукали понад 100 «клієнтів» на «інвестиціях»: затримано групу шахраїв
Група шахраїв ошукала понад 100 громадян на «інвестиціях».
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Про підозру повідомлено 19-річному молодику, який втягнув неповнолітнього у злочинну діяльність, та 4 учасникам злочинної організації за фактом шахрайства вчиненого організованою групою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний у серпні 2022 року розробив злочинну схему, яка передбачала створення та адміністрування каналів в месенджері «Telegram»: «Орлов инвестиции», «Солидный В.Р.», «Честный господин Орлов», «Делаем деньги вместе».
Читайте також
З цією метою, 19-річний підозрюваний створив організовану групу, якою особисто керував. До складу вказаної групи входили ще 4 осіб, серед яких неповнолітній (2005 року народження).
Слідством встановлено, що у вказаних Telegram — каналах пропонувалось отримати надвисокі прибутки від інвестицій у казино. Зловмисники переконували громадян перераховувати свої «інвестиції» на підконтрольні зловмисниками банківські картки. Після цього ділки виводили гроші обманутих вкладників у тінь.
Читайте також
З метою видимості дієвості інвестування коштів громадян учасники злочинної групи в месенджері «Telegram» публікували фото та відео файли з відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування.
Вказаними злочинними діями зловмисники ошукали більше 100 громадян України.
Місце для вашої реклами
Правоохоронцями проведено 10 обшуків за місцем проживання зловмисників та в їх транспортних засобів. В ході обшуків виявлено та вилучено майже дві сотні SIM-карток, більше 100 банківських карток, 220 тис. гривень, 42 тис. доларів США, телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи шахрайських дій.
Наразі, учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України, а організатору злочину — за ч. 4 ст. 190, ст. 304 КК України. Організатору та одному з його спільників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а трьом виконавцям — цілодобовий домашній арешт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.