Ошукали понад 100 «клієнтів» на «інвестиціях»: затримано групу шахраїв — Finance.ua

Ошукали понад 100 «клієнтів» на «інвестиціях»: затримано групу шахраїв Сьогодні 09:45 — Кримінал

Ошукали понад 100 «клієнтів» на «інвестиціях»: затримано групу шахраїв

Група шахраїв ошукала понад 100 громадян на «інвестиціях».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Про підозру повідомлено 19-річному молодику, який втягнув неповнолітнього у злочинну діяльність, та 4 учасникам злочинної організації за фактом шахрайства вчиненого організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний у серпні 2022 року розробив злочинну схему, яка передбачала створення та адміністрування каналів в месенджері «Telegram»: «Орлов инвестиции», «Солидный В.Р.», «Честный господин Орлов», «Делаем деньги вместе».

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З цією метою, 19-річний підозрюваний створив організовану групу, якою особисто керував. До складу вказаної групи входили ще 4 осіб, серед яких неповнолітній (2005 року народження).

Слідством встановлено, що у вказаних Telegram — каналах пропонувалось отримати надвисокі прибутки від інвестицій у казино. Зловмисники переконували громадян перераховувати свої «інвестиції» на підконтрольні зловмисниками банківські картки . Після цього ділки виводили гроші обманутих вкладників у тінь.

З метою видимості дієвості інвестування коштів громадян учасники злочинної групи в месенджері «Telegram» публікували фото та відео файли з відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування.

Вказаними злочинними діями зловмисники ошукали більше 100 громадян України.

Правоохоронцями проведено 10 обшуків за місцем проживання зловмисників та в їх транспортних засобів. В ході обшуків виявлено та вилучено майже дві сотні SIM-карток, більше 100 банківських карток, 220 тис. гривень, 42 тис. доларів США, телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи шахрайських дій.

Наразі, учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України, а організатору злочину — за ч. 4 ст. 190, ст. 304 КК України. Організатору та одному з його спільників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а трьом виконавцям — цілодобовий домашній арешт.

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