Шахраї забрали кошти на автівки та квадрокоптери для ЗСУ: встигли вкрасти 20 мільйонів гривень — Finance.ua

Шахраї забрали кошти на автівки та квадрокоптери для ЗСУ: встигли вкрасти 20 мільйонів гривень Сьогодні 11:31 — Кримінал

Шахраї забрали кошти на автівки та квадрокоптери для ЗСУ: встигли вкрасти 20 мільйонів гривень, Фото: npu.gov.ua

Правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої привласнили понад 20 мільйонів гривень під виглядом продажу автівок та квадрокоптерів для потреб військових.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

«Зловмисники в інтернеті пропонували доставку автомобілів з-за кордону та продаж квадрокоптерів для потреб Збройних Сил України. Утім, отримавши передплату за „замовлення“, яке начебто мало доставлятися з-за кордону, зловмисники зникали, адже не планували виконувати взяті на себе зобов’язання. У такий спосіб вони привласнили гроші волонтерів та військовослужбовців», — сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили членів злочинної групи, серед яких — організатор та троє спільників. Фігуранти використовували відомі торгові майданчики для розміщення оголошень про продаж легкових автомобілів та квадрокоптерів для потреб Збройних Сил України за заниженими цінами. При цьому в основному їхніми клієнтами були військові та волонтери. Утім шахраї не виконували «замовлення» і не виходили на зв’язок.

У кримінальному провадженні проведено 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання фігурантів. Вилучено 43 мобільних телефони, SIM-карти, 5 ноутбуків, 87 банківських карток і готівку. За попередньою інформацією, шахраї ошукали людей на понад 20 млн грн.

Фото: npu.gov.ua

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора організатору і трьом його спільникам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці проводять оперативні та слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до злочинної діяльності, та перевіряють причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.