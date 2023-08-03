Шахраї забрали кошти на автівки та квадрокоптери для ЗСУ: встигли вкрасти 20 мільйонів гривень — Finance.ua

Шахраї забрали кошти на автівки та квадрокоптери для ЗСУ: встигли вкрасти 20 мільйонів гривень
Правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої привласнили понад 20 мільйонів гривень під виглядом продажу автівок та квадрокоптерів для потреб військових.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
«Зловмисники в інтернеті пропонували доставку автомобілів з-за кордону та продаж квадрокоптерів для потреб Збройних Сил України. Утім, отримавши передплату за „замовлення“, яке начебто мало доставлятися з-за кордону, зловмисники зникали, адже не планували виконувати взяті на себе зобов’язання. У такий спосіб вони привласнили гроші волонтерів та військовослужбовців», — сказано в повідомленні.
Правоохоронці встановили членів злочинної групи, серед яких — організатор та троє спільників. Фігуранти використовували відомі торгові майданчики для розміщення оголошень про продаж легкових автомобілів та квадрокоптерів для потреб Збройних Сил України за заниженими цінами. При цьому в основному їхніми клієнтами були військові та волонтери. Утім шахраї не виконували «замовлення» і не виходили на зв’язок.
У кримінальному провадженні проведено 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання фігурантів. Вилучено 43 мобільних телефони, SIM-карти, 5 ноутбуків, 87 банківських карток і готівку. За попередньою інформацією, шахраї ошукали людей на понад 20 млн грн.
Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора організатору і трьом його спільникам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці проводять оперативні та слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до злочинної діяльності, та перевіряють причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів.
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