На хабарі у 2 мільйони затримали мера Сум — Finance.ua

На хабарі у 2 мільйони затримали мера Сум Сьогодні 11:13 — Кримінал

На хабарі у 2 мільйони затримали мера Сум

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції міського голову м. Суми та директора Департаменту інфраструктури міста.

Посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті.

Задокументовано, що вони «обклали даниною» місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити — погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Читайте також В НАБУ назвали кількість корупційних схем в енергетиці

СБУ та НАБУ затримали обох фігурантів «на гарячому» у момент отримання одного із траншів неправомірної вигоди у розмірі 1,4 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Пізніше посадовцям буде обрано запобіжний захід.

Викриття зловмисників проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.