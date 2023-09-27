В НАБУ назвали кількість корупційних схем в енергетиці — Finance.ua
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В НАБУ назвали кількість корупційних схем в енергетиці

Кримінал
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В НАБУ назвали кількість корупційних схем в енергетиці
В НАБУ назвали кількість корупційних схем в енергетиці
Національне антикорупційне бюро розслідує 86 кримінальних проваджень, які стосуються корупційних схем в енергетиці. Обвинувальні акти щодо 52 справ вже направлені до суду.
Про це повідомив голова НАБУ Семен Кривонос.
За його словами, кримінальні провадження стосуються видобувної, вугільної сфер, нафти й газу, Укрнафти та Укренерго.
«Найближчим часом можна очікувати значні результати. … Ми обмежені „правками Лозового“, які вимагаємо скасувати у парламенті, тому що справи відомого олігарха майже знаходяться під величезною загрозою, оскільки використовують очевидні механізми в кримінальному процесі, які покликані не забезпечувати дотримання рівних прав громадян, а звільнити від відповідальності тих людей, які заслуговують на справедливе покарання», — сказав Кривонос.
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На запитання, чи готове НАБУ до реформування, Кривонос відзначив, що вже є чітке розуміння, як саме НАБУ набиратиме нових детективів.
«На рахунок того, чи готові ми до таких реформ — завжди готові, чітко розуміємо, як будемо набирати нових детективів і їх навчати. У нас укладено низку меморандумів із Федеральним бюро розслідувань, Центральним антикорупційним бюро Польщі щодо майбутнього навчання детективів особливо складних фінансових злочинів, які стосуються зокрема і складних фінансових схем, де залучено багато учасників, а також багато іноземних юрисдикцій. Ми чітко розуміємо, що збільшення штату НАБУ — це вимога часу, оскільки ми працюємо на максимальній межі своїх потужностей», — наголосив Кривонос.
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Він додав в контексті анонсованої на конференції у Лондоні допомоги Україні щонайменше на 50 млрд євро НАБУ може суттєво покращити результати роботи, зокрема — бути спроможними ефективно відстежувати будь-які корупційні ризики, які будуть підслідні НАБУ і САП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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