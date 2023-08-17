Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП за пів року — майже 1,7 мільярда
Економічний ефект від діяльності Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у першому півріччі становив майже 1,7 мільярда гривень.
Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.
«Економічний ефект від діяльності НАБУ у першому півріччі становив 1 мільярд 678 мільйонів гривень. Ці цифри свідчать про те, що ми маємо значний економічний ефект, і що ця сума перевищує витрати на НАБУ, передбачені у держбюджеті», — заявив він.
За його словами, завдяки НАБУ і САП у І півріччі на потреби Сил оборони було спрямовано майже 2 млрд грн.
«Ми також шукаємо резерви всередині наших інституцій, розуміючи, що маємо обмежені ресурси. Ми провели оптимізацію нашої структури — серед іншого, вивільнили додатково 20 посад і посилили ті підрозділи, які безпосередньо розслідують злочини. Також утворили новий відділ у Дніпрі. Зараз тривають конкурси на 34 посади детективів», — зазначив директор НАБУ.
Він зауважив, що НАБУ і САП комунікують із міжнародними партнерами та суспільством про необхідність посилення антикорупційної інфраструктури, зокрема збільшення кількості прокурорів САП і детективів НАБУ, утворення експертної установи при НАБУ, посилення інституційної спроможності САП тощо.
«І ми працюємо над тим, щоб нарешті реалізувати — з 2019 року це передбачено законодавством — можливість автономного незалежного прослуховування», — наголосив Кривонос.
Він висловив переконання, що в умовах повномасштабного вторгнення корупції не має місця.
«Ми домоглися значних результатів. І ми покажемо ще кращі результати», — запевнив директор НАБУ.
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