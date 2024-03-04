На польському кордоні не зафіксовано блокування озброєння чи гуманітарки для України, — Шмигаль — Finance.ua
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На польському кордоні не зафіксовано блокування озброєння чи гуманітарки для України, — Шмигаль

Казна та Політика
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на кордоні з Польщею не було зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки та гуманітарної допомоги.
«Дуже важливо, що попри протести польських перевізників, фермерів не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Тобто всі ці вантажі йдуть безперешкодно в Україну», — сказав Шмигаль під час прес-конференції.
За його словами, випадки блокування, які «голосно роздуваються» в Telegram-каналах стосуються не військової техніки, а комерційних автомобілів, які везуть «під різним виглядом».
Глава уряду підкреслив, що жоден вантаж, який офіційно зареєстрований як військова або гуманітарна підтримка, не був затриманий на польсько-українському кордоні.
«Блокування кордону польськими аграріями станом на сьогодні абсолютно безглузде, тому що у нас понад 90% нашого експорту йде морем або через дунайські порти. Менше 5% рухається автомобільними шляхами», — сказав Шмигаль.
За його словами, під час поїздки на кордон урядовці запропонували для Польщі п’ять чітких кроків, щоб вирішити питання блокади. Польський уряд їх розглядає, частина з них уже є в комунікації польського уряду.
Шмигаль сподівається, що «польські аграрії також розберуться в статистиці і в причинах їх бід, які безпосередньо ми пов’язуємо з експортом зерна і продовольства з росії і білорусі, який необхідно припинити для країн Євросоюзу і для Польщі.
За матеріалами:
УНІАН
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