На польському кордоні не зафіксовано блокування озброєння чи гуманітарки для України, — Шмигаль Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на кордоні з Польщею не було зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки та гуманітарної допомоги.

«Дуже важливо, що попри протести польських перевізників, фермерів не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Тобто всі ці вантажі йдуть безперешкодно в Україну», — сказав Шмигаль під час прес-конференції.

За його словами, випадки блокування, які «голосно роздуваються» в Telegram-каналах стосуються не військової техніки, а комерційних автомобілів, які везуть «під різним виглядом».

Глава уряду підкреслив, що жоден вантаж, який офіційно зареєстрований як військова або гуманітарна підтримка, не був затриманий на польсько-українському кордоні.

«Блокування кордону польськими аграріями станом на сьогодні абсолютно безглузде, тому що у нас понад 90% нашого експорту йде морем або через дунайські порти. Менше 5% рухається автомобільними шляхами», — сказав Шмигаль.

За його словами, під час поїздки на кордон урядовці запропонували для Польщі п’ять чітких кроків, щоб вирішити питання блокади. Польський уряд їх розглядає, частина з них уже є в комунікації польського уряду.

Шмигаль сподівається, що «польські аграрії також розберуться в статистиці і в причинах їх бід, які безпосередньо ми пов’язуємо з експортом зерна і продовольства з росії і білорусі, який необхідно припинити для країн Євросоюзу і для Польщі.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.