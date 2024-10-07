В Україні створять електронний каталог виробників комплектуючих до ОПК — Finance.ua

В Україні створять електронний каталог виробників комплектуючих до ОПК Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Незабаром в Україні запрацює «Бібліотека комплектуючих» — електронний каталог виробників компонентів для підприємств оборонного сектору.

Про це під час інвестиційного форуму Defense Tech Valley повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр.

«Одним зі слабших місць сьогодні є комунікація між виробниками комплектуючих. Тому зараз ми вже готуємо цифровий проєкт, який називатиметься „Бібліотека комплектуючих“. Він буде синхронізований із „Дією“, і компанії за своїми запитами можуть бачити, які компоненти виробляються в Україні, знайти контакти цих виробників», — сказала Гвоздяр.

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За її словами, проєкт буде готовий вже за місяць. Наразі триває наповнення бібліотеки. Планується, що до нього доєднається кілька сотень виробників. Згодом і самі компанії матимуть змогу додавати себе до бібліотеки.

Як наголосила заступниця міністра, верифікація компанії у «Дії» через код ЄДРПО унеможливіть потрапляння до каталога «ворогів або інших людей».

«Це буде цифровий майданчик для полегшення пошуків партнерів. Наші користувачі будуть заходити через код ЄДРПО, ми будемо розуміти, що це саме розробники», — пояснила Гвоздяр.

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Вона зауважила, що питанню вітчизняного виробництва комплектуючих наразі приділяється багато уваги, адже локалізація по цьому напрямку матиме для української економіки позитивний ефект.

«З одного боку, ми розуміємо, що виготовлення комплектуючих в Україні буде трохи дорожчим, але ми до цього готові. Бо, з іншого боку, ми отримаємо контроль якості, коротше логістичне плече. Також значно простіше буде домовитися про доопрацювання певних компонентів або про їхню зміну», — зазначила заступниця міністра.

Укрінформ За матеріалами:

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