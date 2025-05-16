Україна заплатила $770 млн за зброю, яку так і не отримала — Financial Times — Finance.ua
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Україна заплатила $770 млн за зброю, яку так і не отримала — Financial Times

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За три роки повномасштабної війни Україна заплатила $770 млн авансом іноземним брокерам за зброю, що так і не була доставлена.
Про це повідомляє агентство Financial Times, посилаючись на анонімні джерела в українському уряді.
За даними аналітиків, ця сума становить значну частину щорічного бюджету України на озброєння, який від початку вторгнення складає близько $6−8 млрд.
Пізніше з’ясувалося, що в деяких угодах, включно з контрактом на постачання 120-мм мінометів із Судану в 2022 році, брали участь продавці, пов’язані з російською ФСБ і приватною військовою компанією «Вагнер». У агентстві зазначили, що десятки українських посадовців, причетні до таких контрактів, зараз перебувають під слідством.
Кілька українських чиновників, пов’язаних із контрактами на купівлю зброї за кордоном, були звільнені або звинувачені в корупції. За даними Financial Times, більшість проблемних угод підписували без ретельних перевірок через слабкий внутрішній контроль за транзакціями та поспіх у забезпеченні фінансування.
За матеріалами:
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