Україна почне отримувати перші $50 млрд завдяки замороженим російським активам у 2025-му — Шмигаль — Finance.ua
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Україна почне отримувати перші $50 млрд завдяки замороженим російським активам у 2025-му — Шмигаль

Казна та Політика
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Україна почне отримувати перші $50 млрд завдяки замороженим російським активам у 2025-му — Шмигаль
Україна почне отримувати перші $50 млрд завдяки замороженим російським активам у 2025-му — Шмигаль
Перші $50 млрд за рахунок заморожених російських активів Україна почне отримувати вже наступного року.
Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді 6 грудня, пише «Інтерфакс-Україна».
Заморожені активи центрального банку росії в ЄС сягають €210 млрд і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі.
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«Доки триває юридична процедура створення компенсаційного механізму, доки ми працюємо над конфіскацією російських заморожених активів, перші $50 млрд почнемо отримувати вже наступного року», — сказав Шмигаль.
Цього тижня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про переведення в Україну $50 млрд за рахунок заморожених російських активів з ЄС і США у найближчі тижні. 4 грудня він наголошував, що процедура передачі коштів завершується.
«Ці гроші підуть від нас у наступні тижні, а також від Європи, і це підтримає Україну на певний час, наступного року», — заявив він.
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У червні лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих резервів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.
Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів і використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення в Україні.
Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.
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3 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 12 232, який вносить зміни до Бюджетного кодексу, зокрема вводить поняття «умовні боргові зобовʼязання». Завдяки цій правці Україна зможе не повертати $50 млрд G7, якщо не отримає репарацій від росії.
4 грудня міністр фінансів Сергій Марченко підписав кредитну угоду між Україною та ЄС про залучення €35 млрд макрофінансової допомоги (MFA). Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів рф у ЄС.
За матеріалами:
Forbes.ua
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