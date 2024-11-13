Україна отримає $50 млрд від G7: голова бюджетного комітету Верховної Ради пояснила, на які цілі надійде допомога — Finance.ua

Україна отримає $50 млрд від G7: голова бюджетного комітету Верховної Ради пояснила, на які цілі надійде допомога Вчора 11:33 — Казна та Політика

Україна отримає $50 млрд від G7: голова бюджетного комітету Верховної Ради пояснила, на які цілі надійде допомога

Українська влада вже має попереднє розуміння, як країни «Великої сімки» надаватимуть пакет допомоги на $50 млрд коштом заморожених російських активів. Більша частина — по $20 млрд з кожного — надійде від США та Євросоюзу.

Про це розповіла в інтерв’ю Forbes голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Кошти з $20 млрд від ЄС надходитимуть щомісяця й попередньо вже з цього року, орієнтовно — по $1,4 млрд.

«Україна підпише з ЄС меморандум, в якому будуть умови для виплати цих коштів, — каже Підласа. — Якими вони будуть, не знаємо, зокрема і те, чи зможемо направити їх на оборону. Моє припущення — не зможемо».

Від США Україна очікує $20 млрд, які розподіляться на дві рівні частини. Одна з них піде на військову допомогу, але поки незрозуміло, чи це будуть кошти до бюджету, чи гроші, за які США закуповуватимуть для України зброю, розповіла депутатка.

Інші $10 млрд надійдуть до фонду Світового банку до кінця цього року. «Це гарантія, що вони не згорять», — пояснила Підласа.

До цього ж фонду Світового банку надійдуть $3 млрд від Японії та $3,6 млрд від Канади. Їх Україна зможе без обмежень витрачати на невійськові потреби. На військові — заборонено.

І ще $3 млрд Україна очікує від Великої Британії. З ними ситуація зворотна — їх можна буде витрачати лише на військові потреби.

«Перший варіант — кошти в бюджет, на які ми фінансуємо оборонку, — каже Підласа. — Другий — спільне українсько-британське виробництво [озброєння] чи якийсь інший механізм».

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Внесок ЄС може збільшитись до $39 млрд, якщо інші донори не виконають своїх зобов’язань.

Нагадаємо, 14 червня на саміті G7 в Італії лідери країн G7 домовилися про спрямування Україні близько $50 млрд. Передбачається, що кошти обслуговуватимуться та погашатимуться за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в ЄС та інших юрисдикціях.

26 вересня стало відомо, що США планують внести $20 млрд у пакет допомоги Україні у розмірі $50 млрд за рахунок російських суверенних активів, якщо ЄС скоригує свій режим санкцій проти рф. Навіть якщо ЄС не внесе зміни до своїх санкцій, США все одно зроблять свій внесок, але на меншу суму.

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