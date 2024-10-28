Україна отримає $50 мільярдів від G7 та Євросоюзу вже цьогоріч — Шмигаль Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Україна отримає $50 мільярдів від G7 та Євросоюзу вже цьогоріч — Шмигаль

Європейський Союз, США і Велика Британія ухвалили рішення про виділення Україні фінансової підтримки з заморожених російських активів, 50 млрд доларів мають бути доступні вже цього року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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«Україна без перебільшення здобула одну з найбільших фінансових перемог за 2,5 роки великої війни. Європейський Союз, США і Велика Британія ухвалили рішення про виділення Україні фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів. ЄС надасть до 35 млрд євро. США — до 20 млрд доларів. Велика Британія — 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Загалом Україна отримає близько 50 млрд доларів від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року», — відзначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що два роки Україна відстоювала це рішення.

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«Весною 2022 року, коли вперше був озвучений принцип „росія має заплатити“, нам казали, що це неможливо. Що російські заморожені активи захищені „суверенним імунітетом“. Що немає створеного правового механізму, як ці кошти можна використати чи конфіскувати. Тисячі годин роботи сотень людей, і тепер ми маємо відповідні рішення», — зазначив Шмигаль.

Як підкреслив глава уряду, російські гроші фактично будуть направлені на підтримку України: на фінансування найважливіших потреб в обороні, відновленні, підтримці людей.

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За його словами, ці 50 млрд доларів створюють основу для фінансової та економічної стійкості держави у 2025 році.

Водночас Шмигаль наголосив на важливості того, щоб ці кошти були не єдиними, що будуть доступні Україні наступного року.

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«Ми також продовжуємо нашу чотирирічну програму з ЄС Ukraine Facility на 50 млрд євро. Продовжуємо програму з МВФ. Продовжуємо спільні фінансові, економічні, енергетичні та інші проекти з нашими союзниками», — відзначив прем’єр-міністр.

Також очільник уряду підкреслив, що це проміжний результат, оскільки Україна продовжить наполягати на повній конфіскації всіх російських заморожених коштів: «російські гроші мають бути повністю конфісковані на відбудову нашої держави. Не зупиняємося і працюємо далі».

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