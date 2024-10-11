Голова комітету пояснила, чому 50 млрд доларів кредиту від ЄС та США потрібно розтягувати на два роки — Finance.ua

Голова комітету пояснила, чому 50 млрд доларів кредиту від ЄС та США потрібно розтягувати на два роки Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Голова комітету пояснила, чому 50 млрд доларів кредиту від ЄС та США потрібно розтягувати на два роки

Кредит від ЄС та США розміром 50 млрд дол. потрібно розтягувати на 2 роки, тому що ці гроші фактично «одноразові» й прийдуть, імовірно, у 2025 році. Нових схожих домовленостей на майбутнє немає. Якщо витратити більшу частину за один рік, то у 2026 році Україна може зустрітися з проблемою фінансування невійськових видатків.

Про це написала в Facebook народна депутатка, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

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Вона написала, що згідно офіційної пропозиції Єврокомісії, якщо інші країни дадуть більше, то ЄС зменшить свій внесок з 35 млрд євро (39 млрд доларів) так, щоб загальна сума допомоги Україні склала рівно 50 млрд доларів.

Також вона нагадала, що довгий час обговорюється формула «20−20−10», де ЄС дає 20 млрд дол., США — 20 млрд дол. і 10 млрд дол. додають Великобританія, Японія та Канада. Повертаються ці кошти кредиторам за рахунок прибутків від російських активів.

«Для того, щоб виділити свої 20 млрд дол., США очікує від ЄС продовження строку заморозки російських активів принаймні до 3 років», — написала Підласа у Facebook.

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Вона зазначила, що зараз заморозка поновлюється кожні 6 місяців, і Угорщина має право вето.

«Власне, на заморозку на 3 роки Угорщина також не погоджується. І це ключова проблема. Тому США зараз розглядають варіанти, як без ухвалення в Конгресі виділити гроші, попри те, що активи в ЄС не заморожені на довший період. Один із варіантів, який розглядається, — виділення меншої суми, ніж 20 млрд дол. Для нас це не принципово. Головне, щоб пазл склався в „$50 млрд“. Мене турбує інше. Ці гроші фактично „одноразові“ — прийдуть імовірніше за все у 2025 році, і нових схожих домовленостей на майбутнє немає. Якщо витратити більшу частину за один рік, то у 2026 ми можемо зустрітися з проблемою, що немає чим фінансувати невійськові видатки. Тому я відстоюю позицію, що 50 млрд дол. потрібно розтягувати на 2 роки», — пояснила Підласа.

УНН За матеріалами:

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