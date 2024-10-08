Єврокомісія повідомила, скільки Україна має отримати нового кредиту до кінця року — Finance.ua

Єврокомісія повідомила, скільки Україна має отримати нового кредиту до кінця року Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Єврокомісія повідомила, скільки Україна має отримати нового кредиту до кінця року

Країнам ЄС та Європарламенту потрібно швидко пройти всі законодавчі процедури, щоб Україна могла отримати виплати по новому кредиту у 35 мільярдів євро вже до кінця поточного року.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на слова виконавчого віце-президента Єврокомісії Марош Шефчович.

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«Європейська рада обговорить розвиток подій в Україні. ЄС залишається непохитним у підтримці України та її народу так довго, як це буде необхідним. Важливо, що зараз ми шукаємо швидкої угоди щодо наших пропозицій навколо кредитної макрофінансової допомоги у розмірі 35 мільярдів євро, яка є частиною зобов’язань, що були зроблені країнами G7 у червні. Є імперативом, щоб ці кошти були виплачені до кінця поточного року, щоб забезпечити фіскальний простір, якого вона потребує», — зазначив представник Єврокомісії.

Також, за його словами, європейська сторона здійснює конкретні заходи, щоб допомогти Україні у підготовці до наступної зими. Ця робота передбачає ремонт енергетичних об’єктів України, відновлення електромереж та стабілізацію усього енергетичного сектору України.

Довідка Finance.ua:

Рада директорів МВФ завершить пʼятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України до початку щорічних засідань 21−26 жовтня.

Укрінформ За матеріалами:

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