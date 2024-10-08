Єврокомісія повідомила, скільки Україна має отримати нового кредиту до кінця року — Finance.ua

Єврокомісія повідомила, скільки Україна має отримати нового кредиту до кінця року
Країнам ЄС та Європарламенту потрібно швидко пройти всі законодавчі процедури, щоб Україна могла отримати виплати по новому кредиту у 35 мільярдів євро вже до кінця поточного року.
Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на слова виконавчого віце-президента Єврокомісії Марош Шефчович.
«Європейська рада обговорить розвиток подій в Україні. ЄС залишається непохитним у підтримці України та її народу так довго, як це буде необхідним. Важливо, що зараз ми шукаємо швидкої угоди щодо наших пропозицій навколо кредитної макрофінансової допомоги у розмірі 35 мільярдів євро, яка є частиною зобов’язань, що були зроблені країнами G7 у червні. Є імперативом, щоб ці кошти були виплачені до кінця поточного року, щоб забезпечити фіскальний простір, якого вона потребує», — зазначив представник Єврокомісії.
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Також, за його словами, європейська сторона здійснює конкретні заходи, щоб допомогти Україні у підготовці до наступної зими. Ця робота передбачає ремонт енергетичних об’єктів України, відновлення електромереж та стабілізацію усього енергетичного сектору України.
Довідка Finance.ua:
- Рада директорів МВФ завершить пʼятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України до початку щорічних засідань 21−26 жовтня.
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