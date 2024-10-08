150 млн дол.: Японія відкрила кредитну лінію для відновлення України — Finance.ua

150 млн дол.: Японія відкрила кредитну лінію для відновлення України Сьогодні 13:22 — Казна та Політика

150 млн дол.: Японія відкрила кредитну лінію для відновлення України

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) отримав кредитну лінію від Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC) на загальну суму до 150 млн доларів для підтримки важливих проєктів в Україні та просування зелених ініціатив.

Про це повідомило Мінекономіки.

Кредитна лінія була розроблена для надання фінансування відбудови України та інших постраждалих держав-членів ЧБТР.

Ці кошти будуть спрямовані на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури України.

«Скоординовані зусилля ЧБТР та JBIC свідчать про незмінну прихильність міжнародних інституцій до надання підтримки Україні в часи гострої потреби. Дякую партнерам за цю ініціативу, яка сприятиме сталому розвитку та забезпечить підтримку реалізації проєктів у критично важливих секторах економіки», — відзначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Основна увага буде зосереджена на зміцненні стійкості економіки, зокрема у таких секторах, як сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і логістика, цифрова інфраструктура та фармацевтика. Це дозволить забезпечити сталий економічний ріст навіть у складних умовах. До 75 мільйонів доларів буде спрямовано на зелені ініціативи та просування екологічної стійкості в регіоні Чорного моря.

Як зазначив Президент ЧБТР доктор Серхат Кьоксал, 150 мільйонів доларів США, виділених на Україну, активізують важливі інвестиції, необхідні для відновлення країни. Обидві частини кредитної лінії відображають спільне прагнення ЧБТР та JBIC вирішувати як нагальні проблеми, так і стимулювати зелені інвестиції в регіоні.

Економічна Правда За матеріалами:

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