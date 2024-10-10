Рада ЄС домовилась про €35 млрд для України у рамках кредиту G7 із залученням росактивів — Finance.ua

Рада ЄС домовилась про €35 млрд для України у рамках кредиту G7 із залученням росактивів Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

Рада ЄС домовилась про €35 млрд для України у рамках кредиту G7 із залученням росактивів

Рада ЄС досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро, що буде складовою кредиту від Групи семи, для якого використають прибутки від заморожених активів рф.

Про це увечері 9 жовтня повідомила пресслужба Ради ЄС.

Рада ЄС досягла домовленості щодо надання Україні виняткової позики обсягом до 35 млрд євро та механізму кредитної співпраці, який допоможе Україні виплачувати позики обсягом до 45 млрд євро від Євросоюзу та партнерів з G7.

Йдеться про європейську частку кредиту на 50 млрд доларів від G7, який буде погашатися за рахунок майбутніх прибутків від інвестування заморожених суверенних активів рф, ідею якого лідери погодили у червні.

ЄС планує, щоб кошти стали доступними для України з 2024 року, а кредит був виплачений протягом максимум 45 років.

Нова макрофінансова допомога буде прив’язана до тих самих політичних умов, що й у рамках вже діючого механізму фінансової допомоги від ЄС Ukraine Facility, які викладені у спеціальному плані реформ (Ukraine Plan).

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«Системи управління та контролю, які запропонували у рамках Плану реформ (Ukraine Plan) та конкретні положення щодо запобігання шахрайству та іншим порушенням так само будуть застосовуватися до цієї позики», — зазначають у комюніке.

«Задля швидкого ухвалення та забезпечення того, щоб Україна якнайшвидше почала отримувати макрофінансову допомогу, країни-члени нині погодилися, що якщо Європарламент ухвалить пропозицію Єврокомісії без змін, Рада так само ухвалить текст без поправок», — додали у ньому.

Рада ЄС має затвердити рішення за письмовою процедурою після того, як Європарламент ухвалить текст у першому читанні. Тоді рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

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Нагадаємо, для участі США у кредиті було важливо, щоб ЄС подовжив періоди, через які відбувається перегляд і продовження накладених на росію санкцій — аби дати більше гарантій, що вони будуть зберігатися і прибутки від заморожених активів для погашення кредиту продовжать надходити.

Європейська правда За матеріалами:

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