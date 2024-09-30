ЄС не обмежуватиме Україну у використанні коштів від заморожених активів рф — Finance.ua

ЄС не обмежуватиме Україну у використанні коштів від заморожених активів рф Сьогодні 09:11

ЄС не обмежуватиме Україну у використанні коштів від заморожених активів рф

Європейський союз не планує обмежувати Україну у використанні коштів від заморожених активів росії. Йдеться про кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, якого цитує Baltic News Network.

Він зазначив, що російські активи, заморожені в європейських країнах, певною мірою слугуватимуть заставою запланованого кредиту Європейської комісії на 35 млрд євро.

Також планується змінити порядок, згідно з яким рішення про продовження заморожування російських активів приймається раз на півроку. За словами Домбровскіса, це могло б відбуватися набагато рідше — раз на три роки, за умови, що країни ЄС зможуть домовитися про це. Проте очікується, що Угорщина може виступити проти.

Домбровскіс наголосив, що за рішенням G7 російські активи мають залишатися замороженими, доки Росія не виплатить репарації Україні.

Відповідаючи на питання, як Україні дозволять витратити 35 млрд євро кредиту, віцепрезидент Єврокомісії відповів, що за ці гроші Україна зможе покрити свої загальні бюджетні потреби. Він не передбачає встановлення якихось конкретних обмежень на використання кредиту.

Домбровскіс тако ж сказав, що загальний розмір заморожених російських активів у Європі може перевищувати 200 млрд євро.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, 20 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва оголосила про виділення кредиту на 35 млрд євро в рамках зобов’язань G7. На думку фон дер Ляєн, ці кошти зможуть покращити макрофінансову стабільність України.

Кредит буде забезпечуватися майбутнім прибутком від заморожених активів центробанку росії, щоб гарантувати більш передбачувану фінансову підтримку України.



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