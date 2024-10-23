Скільки витратили країни Євросоюзу на допомогу українським біженцям (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки витратили країни Євросоюзу на допомогу українським біженцям (інфографіка)

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Скільки витратили країни Євросоюзу на допомогу українським біженцям (інфографіка)
Скільки витратили країни Євросоюзу на допомогу українським біженцям (інфографіка)
Українські біженці давно перестали бути тягарем для Європи. Вони роблять значний внесок у її економічне благополуччя.
Раніше в Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінили додатковий внесок українських біженців у щорічні темпи зростання ВВП Чехії, Польщі та Естонії в 1,2% на рік.
У ВВП Угорщини, Латвії, Словаччини, Литви та Румунії — майже в 0,8%.
Навіть у Великій Британії він коливається на рівні 0,2%. А це мільярди євро на рік.
Скільки витратили країни Євросоюзу на допомогу українським біженцям (інфографіка)
Найбільше витратила Німеччина — це €30,6 млрд на допомогу 1,2 млн українців.
Польща виділила €26,5 млрд для 957 тисяч біженців.
Чехія та Іспанія витратили по €7 млрд кожна.
Франція — €3,9 млрд для 66,6 тисяч українців.
Румунія — €3,2 млрд для 162 тисяч.
Італія, Швейцарія та Велика Британія виділили близько €3 млрд.
Бельгія, Нідерланди та Словаччина витратили по €2,6−2,8 млрд.
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Довідка Finance.ua:

  • Більшість українських біженців за кордоном повністю задоволені або радше задоволені ніж ні своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Додому повернеться в ліпшому випадку половина. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
  • Більшість опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії (66%) скоріше або повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні.
  • Половина респондентів (50%) є тими, хто більш імовірно може повернутися в Україну.
  • НБУ очікує повернення мігрантів в Україну у 2025−2026 роках, однак доволі повільне через дедалі більшу адаптацію до життя за кордоном. Ризики неповернення значної частини громадян залишаються високими.

Страхування для виїзду за кордон

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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