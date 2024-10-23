Скільки витратили країни Євросоюзу на допомогу українським біженцям (інфографіка) — Finance.ua

Скільки витратили країни Євросоюзу на допомогу українським біженцям (інфографіка) Вчора 21:06

Скільки витратили країни Євросоюзу на допомогу українським біженцям (інфографіка)

Українські біженці давно перестали бути тягарем для Європи. Вони роблять значний внесок у її економічне благополуччя.

Раніше в Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінили додатковий внесок українських біженців у щорічні темпи зростання ВВП Чехії, Польщі та Естонії в 1,2% на рік.

У ВВП Угорщини, Латвії, Словаччини, Литви та Румунії — майже в 0,8%.

Навіть у Великій Британії він коливається на рівні 0,2%. А це мільярди євро на рік.

Найбільше витратила Німеччина — це €30,6 млрд на допомогу 1,2 млн українців.

Польща виділила €26,5 млрд для 957 тисяч біженців.

Чехія та Іспанія витратили по €7 млрд кожна.

Франція — €3,9 млрд для 66,6 тисяч українців.

Румунія — €3,2 млрд для 162 тисяч.

Італія, Швейцарія та Велика Британія виділили близько €3 млрд.

Бельгія, Нідерланди та Словаччина витратили по €2,6−2,8 млрд.

Довідка Finance.ua:

Більшість українських біженців за кордоном повністю задоволені або радше задоволені ніж ні своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Додому повернеться в ліпшому випадку половина. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Більшість опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії (66%) скоріше або повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні.

Половина респондентів (50%) є тими, хто більш імовірно може повернутися в Україну.

НБУ очікує повернення мігрантів в Україну у 2025−2026 роках, однак доволі повільне через дедалі більшу адаптацію до життя за кордоном. Ризики неповернення значної частини громадян залишаються високими.

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