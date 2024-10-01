У Єврокомісії пояснили шлях до кредиту для України на $50 мільярдів — Finance.ua

У Єврокомісії пояснили шлях до кредиту для України на $50 мільярдів Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

У Єврокомісії пояснили шлях до кредиту для України на $50 мільярдів

Італія як голова G7 наразі прагне до того, щоб ЄС і країни G7 ухвалили політичне зобов’язання щодо участі в ініціативі про надання Україні до кінця цього року $50 млрд за рахунок доходів на заморожені російські активи приблизно наприкінці жовтня, повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

«Це дасть змогу всім кредиторам G7 мати достатньо часу для початку надання кредитів до кінця цього року… Ухвалення пропозиції до кінця жовтня дасть змогу отримати час, необхідний для завершення решти процесів, які вимагає Комісія для виділення кредиту ЄС до кінця року», — сказав він у комітеті Європейського парламенту з міжнародної торгівлі.

За його словами, за такого сценарію двох місяців, що залишилися до кінця року, вистачить для завершення переговорів G7, перемовин і підписання Меморандуму про взаєморозуміння та Угоди щодо фінансування макрофінансової допомоги (MFA) з Україною, можливої ратифікації їх українським парламентом, перевірки виконання політичних умов, що лежать в основі MFA, та подальшого ухвалення рішення Єврокомісії про надання позики.

«Наразі ми перебуваємо в критичному моменті, коли необхідно продемонструвати нашу колективну прихильність і прихильність G7 підтримці поточних і майбутніх потреб України перед обличчям тривалої російської агресії. Це потребує скоординованих міжнародних зусиль, і важливо, щоб ЄС відіграв у цьому свою роль повною мірою», — наголосив віцепрезидент.

Домбровскіс зазначив, що з боку ЄС необхідне швидке ухвалення чотирьох законодавчих пропозицій із пакета, схваленого Єврокомісією та верховним представником ЄС 20 вересня. По-перше, пропозиції про створення Механізму співробітництва за позиками для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM) і надання Україні макрофінансової допомоги у вигляді кредиту, яка підлягає схваленню Європарламентом і Радою ЄС.

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Друга і третя пропозиції полягають у спрямуванні 95% надприбутку на заморожені російські активи до бюджету ЄС і далі до ULCM, а 5% - до Європейського фонду миру, для чого достатньо кваліфікованої більшості в Раді ЄС.

Нарешті, четверта пропозиція полягає у внесенні змін до режиму санкцій щодо іммобілізованих активів рф, щоб збільшити період продовження цих санкцій з нинішніх шести місяців до трьох років, і це рішення має бути ухвалене Радою ЄС одноголосно.

Домбровскіс уточнив, що пропонований кредит MFA на EUR35 млрд із механізмом автоматичного коригування залежно від сум, які нададуть інші партнери по G7, буде загалом аналогічний до попередніх кредитів макрофінансової допомоги. Зокрема, виділення коштів за ним і система контролю буде прив’язана до виконання прописаних у Плані України умов у межах Ukraine Facility. Відмінністю буде те, що цей кредит не має бути повернутий Україною, а обслуговуватиметься і погашатиметься за рахунок надприбутків на заморожені російські активи.

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Віцепрезидент додав, що нині кожен партнер G7 працює над тим, щоб реалізувати свої власні зобов’язання. «Канада, Велика Британія і Японія вже взяли на себе чіткі зобов’язання», — зазначив він.

За словами Домбровскіса, США заявили, що сума, яку вони виділяють, залежить від збільшення Євросоюзом терміну санкцій.

«За відсутності такої зміни США все ж таки можуть приєднатися до ініціативи, але з набагато меншою сумою. Ми вважаємо, що пропозиція про зміну режиму санкцій була б достатньою для того, щоб США долучилися до ініціативи, але для цього необхідна одностайність у Раді. Хоча Комісія сподівається, що її буде досягнуто, на цьому етапі в цьому немає впевненості. Тож над цим питанням ще належить попрацювати», — констатував він.

Віцепрезидент уточнив, що будь-яка сума, яку кредитори G7 зобов’язуються надати понад EUR10 млрд, на стільки ж зменшить EUR35 млрд макрофіндопомоги ЄС.

«Найближчими тижнями обговорення цього питання продовжиться і на рівні G7», — зазначив Домбровскіс.

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