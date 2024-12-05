Зеленський підписав закон про умови отримання 50 млрд доларів від російських активів — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про умови отримання 50 млрд доларів від російських активів

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про умови отримання 50 млрд доларів від російських активів
Зеленський підписав закон про умови отримання 50 млрд доларів від російських активів
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 12 232 про умови отримання Україною від країн «Великої сімки» кредиту на 50 млрд доларів. Україна поверне ці кошти тільки в разі отримання репарацій від росії.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
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Закон вводить нове поняття — «умовні боргові зобов’язання». Запровадження інструменту умовних зобов’язань стосуються обмежених прав кредиторів вимагати повернення таких зобов’язань державою.
Документом встановлено, що гроші кредиту на 50 млрд доларів не будуть обліковуватись як державний борг України. Україна не повертатиме цей кредит до того часу, поки не отримає репарації від росії.
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У жовтні поточного року Європейським Союзом разом із країнами G7 прийняте рішення щодо колективного надання кредитів на суму до 45 млрд євро (приблизно 50 млрд доларів) для підтримки нагальних бюджетних, військових та відновлювальних потреб України.
Такі кредити будуть обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх надходжень від заморожених активів російського Центрального банку.
За матеріалами:
РБК-Україна
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