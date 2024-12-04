Україна підписала угоду з ЄС про кредит на €35 млрд в межах програми G7 на $50 млрд — Finance.ua
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Україна підписала угоду з ЄС про кредит на €35 млрд в межах програми G7 на $50 млрд

Казна та Політика
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Україна підписала угоду з ЄС про кредит на €35 млрд в межах програми G7 на $50 млрд
Україна підписала угоду з ЄС про кредит на €35 млрд в межах програми G7 на $50 млрд
Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом щодо залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Кошти є частиною ініціативи G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).
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Остаточний обсяг MFA буде визначено після затвердження суми кредитів всіх сторін ініціативи. Враховуючи запропоноване фінансування Сполученими Штатами у 20 млрд доларів США, макрофінансова допомога від ЄС може складати 18 млрд євро.
Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф в ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.
Кошти надаватимуться відповідно до нового Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.
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Програмою передбачено 14 заходів, щоб залучити макрофінансову допомогу. Напрями:
  • макрофінансова стабільність;
  • державні підприємства;
  • державне управління;
  • енергетика;
  • верховенство права та боротьба з корупцією;
  • оборонна промисловість.
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«Наступний важливий крок у залученні коштів за рахунок заморожених активів країни-агресора. Останніми місяцями ми активно працювали з Європейським Союзом та іншими сторонами в межах ініціативи, щоб досягти конкретних результатів у забезпеченні фінансових потреб України у 2025 році й надалі. Вдячний за конструктивну співпрацю та готовність у швидкі терміни реалізовувати справедливі рішення», — зазначив міністр фінансів.
Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада в цілому схвалила законопроєкт № 12 232 про зміни до Бюджетного кодексу України щодо правочинів з умовними зобов’язаннями. Цим документом вводиться поняття «умовні боргові зобов’язання». Ця ініціатива стосується безповоротної фінансової допомоги на суму $50 мільярдів від країн Великої сімки та ЄС.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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