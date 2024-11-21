В Україні призначили відповідального за контроль над 50 млрд євро допомоги від ЄС — Finance.ua
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В Україні призначили відповідального за контроль над 50 млрд євро допомоги від ЄС

Казна та Політика
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В Україні призначили відповідального за контроль над 50 млрд євро допомоги від ЄС
В Україні призначили відповідального за контроль над 50 млрд євро допомоги від ЄС
Кабінет Міністрів прийняв постанову № 1318, якою затвердив Порядок управління, моніторингу та контролю видатків за програмою європейської макрофінансової допомоги Ukraine Facility.
Про це повідомляє Урядовий портал.
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Відповідно до постанови, Держаудитслужба здійснюватиме державний фінансовий контроль видатків, передбачених на виконання кроків Плану України, зокрема — для виконання яких необхідно здійснити публічні закупівлі, виплату компенсацій та кредитів.
Водночас Держаудитслужба — під час здійснення функцій Служби координації боротьби з шахрайством (AFCOS) — забезпечуватиме виконання завдань, визначених статтями 8 і 9 Рамкової Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Євросоюзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility.
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Також зазначено, що Міністерство фінансів разом з Держаудитслужбою проводитимуть аудит виконання Плану України для Ukraine Facility, затвердженого Урядом 18 березня 2024 року. Цей План включає понад 150 індикаторів за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року.
За словами голови Державної аудиторської служби України Алли Басалаєвої, фінансовий контроль в рамках Ukraine Facility — один із головних пріоритетів Держаудитслужби на найближчі роки.
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«Ми удосконалюємо інструментарій для проведення фінансової перевірки й аудиту та розширюємо інституційну спроможність Служби, щоб у максимально прозорий та ефективний спосіб забезпечити контроль всіх коштів, які Україна отримує від Європейського Союзу, та виконання індикаторів щодо інвестицій і реформ. Адже ця допомога не лише стосується підтримки нашої економіки, а й спрямована на майбутнє — інтеграцію України в ЄС», — наголосила Басалаєва.
Нагадаємо, що фінансування України Євросоюзом в рамках Ukraine Facility передбачає виділення протягом 2024−2027 років 50 млрд євро, спрямованих передусім на підтримку низки реформ, необхідних для вступу України до ЄС.
За матеріалами:
Finance.ua
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