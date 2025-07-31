Набрав чинності новий закон про факторинг — Finance.ua

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Набрав чинності новий закон про факторинг

Казна та Політика
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Набрав чинності новий закон про факторинг
Набрав чинності новий закон про факторинг
Як повідомляє Національний банк України, набрав чинності новий закон про факторинг.
Він розроблений Національним банком України із залученням експертизи міжнародних партнерів, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку, а також експертів, які взяли участь у розробленій модельному законі УНІДРУА про факторинг.

Що це дасть

Реалізація положення нового закону дозволить регулювати надання факторингових послуг відповідно до кращих міжнародних практик. Він, зокрема, передбачає:
  • чітке розмежування класичного факторингу та колекторської діяльності;
  • запровадження публічного електронного реєстру угод, що дозволяють уникнути ризику шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та сприяти прозорості ринку;
  • чітке визначення прав та обов’язків сторінок договору факторингу, предмета та змісту договору, пріоритету відступлення правових вимог тощо з посиленням на посилення захисту прав сторінок угоди тощо.
Новий закон про факторинг сприятиме розширенню доступу до фінансових ресурсів, передусім для малого та середнього бізнесу, та пожвавленню ринку торговельного факторингу в Україні.

Довідка Finance.ua:

  • За підсумками І кварталу серед послуг фінансових компаній зросли лише обсяги факторингу — на 9,6% до попереднього кварталу та на 29% у річному вимірі. Після третини поставили угоди з класичного факторингу — фінансування дебіторської заборгованості.
  • За нашими оцінками, простір для зростання в цьому сегменті великий: коефіцієнти проникнення факторингу в економіку в Україні становлять менше 1% ВВП, на той час як у сусідніх країнах цей показник становить від 2,5% до 15% ВВП.
За матеріалами:
Finance.ua
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