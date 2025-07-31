Молодь у війську зможе поєднати службу з навчанням: всі деталі — Finance.ua
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Молодь у війську зможе поєднати службу з навчанням: всі деталі

Казна та Політика
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Молодь у війську зможе поєднати службу з навчанням: всі деталі
Молодь у війську зможе поєднати службу з навчанням: всі деталі
Як повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, Верховна Рада підтримала законопроєкт, ініційований Міноборони, що посилює право на освіту для молодих людей, які долучилися до лав Сил оборони за контрактом або за призовом під час мобілізації.
Покращення умов військової служби для громадян 18−24 років:
  • надається право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби;
  • гарантується збереження місця навчання та стипендії на період служби;
  • надається право на відпустку у звʼязку з навчанням у закладі вищої освіти.

Що це дасть

Це дозволить громадянам 18−24 років не лише долучитися до захисту Батьківщини, але й одночасно здобувати компетенції та навички для подальшої реалізації в майбутньому.
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Раніше Кабінет міністрів розширив програму «Контракт 18−24», запустивши окремий напрямок для операторів дронів, які проходитимуть службу у Збройних силах України, Національній гвардії та Держприкордонслужбі.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль: «На доручення президента України Володимира Зеленського розширюємо „Контракт 18−24“. Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми — контракту для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Цей напрям має особливі умови. Головна — це чіткий термін служби: два роки».

Довідка Finance.ua:

  • Президент Зеленський підписав євроінтеграційний законопроєкт № 7508, який запроваджує низку інструментів для спрощення роботи механізму державно-приватного партнерства (ДПП), і впроваджує можливість створювати спільні оборонні проєкти між державними й приватними оборонними компаніями.
  • Рада збільшила оборонні видатки держбюджету 2025 року на 400,5 млрд грн (або 10,2%) — до 4 трлн 329,51 млрд грн для потреб оборони.
За матеріалами:
Finance.ua
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