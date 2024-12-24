Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік — Finance.ua

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Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік

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Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік
Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік
Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на суму майже 900 мільярдів доларів США.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Зазначається, що 23 грудня Байден підписав закон HR 5009, «Закон про покращення якості життя військовослужбовців та асигнування на національну оборону на 2025 фінансовий рік».
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«Цей Закон дозволяє асигнування на фінансовий рік головним чином для програм національної безпеки Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Державного департаменту, Департаменту внутрішньої безпеки та розвідувального співтовариства. Цей закон передбачає життєво важливі переваги для військовослужбовців та їхніх сімей, а також включає важливі повноваження для підтримки національної оборони нашої країни, закордонних справ і внутрішньої безпеки», — заявив президент США.
Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що Палата представників США ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA). У документі відсутнє положення про продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні.
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Щорічний NDAA — це обов’язковий щорічний законопроєкт, який визначає пріоритети фінансування Міністерства оборони. Його розгляд відбувається щороку в грудні після того, як представники Сенату та Палати представників погоджують свої різні версії.
Перед тим лідери Конгресу представили масштабний пакет на суму 883,7 мільярда доларів, який включає в себе підвищення на 14,5% грошового забезпечення для молодших військовослужбовців строкової служби та на 4,5% — для всіх інших військовослужбовців.
Законопроєкт про оборону також фінансує ключові програми та ініціативи та окреслює кроки щодо придбання семи військових кораблів і будівництва близько 200 літаків і понад 300 транспортних засобів.
За матеріалами:
suspilne.media
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