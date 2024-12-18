Військова допомога США для України розрахована до кінця 2025 року — Finance.ua

Військова допомога США для України розрахована до кінця 2025 року Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Обсяги військової допомоги Україні, яку продовжує надавати адміністрація Джо Байдена, мають покрити потреби в озброєнні, техніці та матеріалах до кінця наступного року.

Про це сказав у вівторок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року», — зауважив Міллер.

Водночас він не конкретизував суми, які залишилися в розпорядженні уряду з ухваленого Конгресу масштабного пакета військової допомоги Україні, пославшись на те, що цим питанням займаються в Пентагоні.

Укрінформ За матеріалами:

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