Військова допомога США для України розрахована до кінця 2025 року — Finance.ua
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Військова допомога США для України розрахована до кінця 2025 року

Казна та Політика
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Обсяги військової допомоги Україні, яку продовжує надавати адміністрація Джо Байдена, мають покрити потреби в озброєнні, техніці та матеріалах до кінця наступного року.
Про це сказав у вівторок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер.
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«Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року», — зауважив Міллер.
Водночас він не конкретизував суми, які залишилися в розпорядженні уряду з ухваленого Конгресу масштабного пакета військової допомоги Україні, пославшись на те, що цим питанням займаються в Пентагоні.
За матеріалами:
Укрінформ
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