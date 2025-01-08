Дефіцит держбюджету торік сягнув близько 1,77 трлн — Finance.ua
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Дефіцит держбюджету торік сягнув близько 1,77 трлн

Казна та Політика
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Дефіцит держбюджету торік сягнув близько 1,77 трлн
Дефіцит держбюджету торік сягнув близько 1,77 трлн
Дефіцит держбюджету України у грудні 2024 року суттєво розширився через надолуження видатків, а за підсумками року становив близько 1,771 трлн грн.
Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.
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Зазначається, що річний дефіцит, за оцінками НБУ, перевищив показник 2023 року (близько 1771 млрд грн), хоча і був дещо меншим, ніж затверджений у Законі (1846 млрд грн).
Як повідомляється, завдяки рекордним обсягам міжнародної допомоги, отриманої у грудні, вдалося не лише надолужити фінансування видатків державного бюджету, але й створити запас ліквідності на початок 2025 року.
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Видатки у грудні історично були найбільшими, а темпи їх зростання залишилися суттєвими (близько 25% р/р). Водночас за підсумками року видатки зросли досить стримано (близько 12% р/р).
Основними напрямами видатків залишалися сфери оборони й безпеки та соціальні програми. Також у грудні тривало нарощування капітальних видатків, що зумовлено насамперед військовими потребами та виконанням ремонтних робіт, а також компенсацією громадянам за пошкоджене майно.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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