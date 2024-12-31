Доходи держбюджету: надходження від податків за темпами росту значно випередили міжнародну підтримку — Finance.ua
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Доходи держбюджету: надходження від податків за темпами росту значно випередили міжнародну підтримку

Казна та Політика
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Доходи держбюджету: надходження від податків за темпами росту значно випередили міжнародну підтримку
Доходи держбюджету: надходження від податків за темпами росту значно випередили міжнародну підтримку
Український бізнес значно збільшив відрахування податків до бюджету країни. Так, цього року у порівнянні з попереднім загалом доходи бюджету зросли на 11,3%, без урахування міжнародної фінансової допомоги — на 16,9%. При цьому більшою мірою зростання забезпечують саме надходження від податків.
Про це повідомив Богдан Данилишин, зав. кафедри регіоналістики Київського національного університету ім. В. Гетьмана, академік НАН України, ексголова Ради НБУ.
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Він уточнив, що цього року має місце суттєве зростання податкових надходжень — на 36,6%, зокрема:
  • надходжень від податку на прибуток (у 1,8 раза);
  • податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (на 21,3%);
  • акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (на 40,3%), загалом акцизні надходження становлять 13,1% від податкових надходжень;
  • інших неподаткових надходжень (на 37,9%).
За матеріалами:
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