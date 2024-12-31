Доходи держбюджету: надходження від податків за темпами росту значно випередили міжнародну підтримку — Finance.ua

Доходи держбюджету: надходження від податків за темпами росту значно випередили міжнародну підтримку Сьогодні 21:24 — Казна та Політика

Доходи держбюджету: надходження від податків за темпами росту значно випередили міжнародну підтримку

Український бізнес значно збільшив відрахування податків до бюджету країни. Так, цього року у порівнянні з попереднім загалом доходи бюджету зросли на 11,3%, без урахування міжнародної фінансової допомоги — на 16,9%. При цьому більшою мірою зростання забезпечують саме надходження від податків.

Про це повідомив Богдан Данилишин, зав. кафедри регіоналістики Київського національного університету ім. В. Гетьмана, академік НАН України, ексголова Ради НБУ.

Він уточнив, що цього року має місце суттєве зростання податкових надходжень — на 36,6%, зокрема:

надходжень від податку на прибуток (у 1,8 раза);

податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (на 21,3%);

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (на 40,3%), загалом акцизні надходження становлять 13,1% від податкових надходжень;

інших неподаткових надходжень (на 37,9%).

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